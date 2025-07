Salen a la luz las primeras fotografías de Santos Cerdán en prisión: así su vida ahora

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra actualmente en prisión provisional comunicada sin fianza en la cárcel madrileña de Soto del Real. En estos momentos se le imputan delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. y

Se investiga su presunta participación en una trama de amaño de contratos públicos en el seno del Ministerio del Transportes, en el que también están involucrados el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

Ahora, las fotografías sobre su vida dentro del penal han visto la luz. El medio OKDiario ha publicado las imágenes donde se le puede ver en diferentes estancias del centro penitenciario, como el comedor, el polideportivo o el patio.

Los funcionarios de la prisión destacan su buena integración en la vida de la cárcel y su carácter sencillo, con mejor trato que Víctor de Aldama. Es habitual que se relacione con el resto de reclusos, con los que ha compartido momentos en diferentes estancias del penal. De hecho, no se ha registrado en ningún momento incidentes con el resto de internos.

Entre sus actividades habituales, se encuentran algunos partidos de fútbol o baloncesto, así como alguna actividad al aire libre en el patio organizada por las autoridades de la prisión. En todo caso, tiene poca oportunidad de acceder a cursos u otras actividades, puesto que este tipo de posibilidades son muy restringidas en el régimen de preventivos en el que se encuentra.

Como se encuentra en prisión provisional, no puede acceder a ningún programa específico de reinserción, ya que sobre él no pesa todavía ninguna condena por ningún delito. los internos, por este motivo, se les asignan talleres de pintura o lectura, actividades más enfocadas en el ocio para su distracción, como señala OKDiario. También pueden optar por otras actividades como leer, conversar, jugar a las cartas o al ajedrez.

Sin televisión ni radio

Santos Cerdán también ha optado por aislarse por completo en la cárcel respecto al exterior. Considera que está sufriendo una pena de telediario excesivamente dura y, por este motivo, ha rechazado tener acceso a una televisión o radio, como podría haber adquirido en el economato de la cárcel.

Por este motivo, el único vínculo con el exterior de la cárcel en este momento son sus reuniones con la familia y todo lo que le traslada su abogado del exterior. Santos Cerdán está convencido de su completa inocencia y trabaja con su letrado en este sentido.

Recientemente, Santos Cerdán ha trasladado declaraciones al diario El País en la que afirma que la UCO no podrá encontrar ningún dinero robado porque no ha cometido tal acción: "Yo no formo parte de ninguna trama. Ni navarra ni española. No soy jefe de nadie. Y, mucho menos, de Koldo García, que no era asesor mío. Lo era de un ministro", señalaba por escrito.

Por el momento, el Ministerio del Interior ha abierto una investigación interna para conocer quién ha realizado la filtración de estas imágenes. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que se esperan resultados en las próximas horas o días.