Quién es Francisco de Borbón, sobrino del rey emérito: detenido en una trama narcopolicial

La Audiencia Nacional investiga una trama dentro de la Policía que facilitaba la labor de los narcos para mover droga.

Francisco de Borbón Foto: CC
Adrián Parrondo

04 Febrero 2026 11:43 (hace 1 hora)

La Policía Nacional ha detenido a Francisco de Borbón en el marco de una causa de la Audiencia Nacional de tráfico de drogas. El tribunal investiga desde 2024 al inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), después de que encontraran más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su vivienda.

Francisco de Borbón figura como uno de los cuatro detenidos en la ampliación reciente de la causa, que está instruyendo el Juzgado Central Número 1 de la Audiencia Nacional, tal y como revela el diario El País.

Su detención se ha producido al apreciarse su posible relación con un delito de blanqueo. La previsión de los agentes es que pase a disposición judicial este miércoles, 4 de febrero, para adoptar futuras medidas cautelares.

El nombre de Francisco de Borbón aparece en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una compañía de criptomonedas salpicada por el sumario judicial.

En la empresa registrada en Dublín también aparecen otros dos imputados: Juan Ángel Cervera, conocido como 'Juen el financiero' porque se encargaba presuntamente de parte de la arquitectura financiera para mover dinero de la droga; y Ángel Luis Cano, que niega haber tenido cualquier tipo de implicación.

Quién es Francisco de Borbón: sobrino lejano del rey Juan Carlos

Francisco de Borbón von Hardenberg es hijo de Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo del rey emérito Juan Carlos I. Es, por tanto, un sobrino lejano del monarca. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge indaga en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría tenido un papel principal el ex jefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil.

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y se aceleró tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024, a manos de la Policía y la Agencia Tributaria. Este se consideró el mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo de Europa.

Según apuntan las pesquisas del caso, el ex jefe de antiblanqueo presuntamente introducía los datos en los sistemas informáticos policiales sobre contenedores y empresas.

A cambio del dinero que recibía de los narcos, el responsable policial lograba detectar causas con este mecanismo y si los delincuentes eran objeto de otras pesquisas policiales. Posteriormente, podía alertar a los cabecillas del grupo criminal.

"Su elevada posición en el organigrama de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) le permitía el acceso a toda la información relevante sobre investigaciones de blanqueo y de tráfico de drogas que pudieran iniciarse", señalaba el juez en el auto.

Uno de los ejemplos de sus actuaciones es que el ex jefe de la UDEF "no pudo evitar la incautación de un contenedor de 1.650 kilos de cocaína" en mayo de 2021, aunque sí que logró "minimizar los riesgos para la organización".

Además, indicó que el investigado "desde hace al menos cinco años viene recibiendo continuos pagos" a través de una estructura societaria creada por Ignacio Torán, presunto líder de la organización, "procediendo al blanqueo e introducción en el sistema económico legal".

