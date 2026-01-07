Muere en pleno directo el influencer catalán Sergio Jiménez: un reto de alcohol y droga

Tragedia en las redes sociales. El conocido 'streamer' Sergio Jiménez Ramos, de 37 años y conocido en internet como Sancho o Sssanchopanza, ha muerto durante la celebración de la Nochevieja en Vilanova i La Geltrú (Barcelona), en pleno directo durante un reto de consumo de cocaína y alcohol ante un grupo privado de donantes.

El desafío había sido propuesto por los participantes de este encuentro a través de internet. Todos los que presenciaban el vídeo pagaron entre 40 y 120 euros por formar parte del grupo. El reto consistía en consumir una determinada cantidad de droga y alcohol en menos de tres horas.

Este es el primer caso conocido en España de una muerte en directo en el contexto de los retos extremos inducidos por espectadores que los financian directamente a través de internet. Su muerte se produce pocos meses después del fallecimiento del francés Raphaël Graven en otro reto viral.

Su hermano se lo encontró muerto

El hermano pequeño de Sergio Jiménez Ramos se lo encontró muerto. Su cuerpo estaba "inmóvil y rígido", arrodillado, con la cabeza apoyada en el colchón y la mano agarrotada sosteniendo aún el teléfono, según reveló El Periódico de Cataluña.

En la habitación del fallecido se encontró cocaína, una botella de whisky prácticamente vacía y dos latas de bebida energética. El ordenador y la webcam permanecían encendidos mientras que había gente presenciando la escena.

En el momento en el que Sergio Jiménez ya había fallecido, algunos de los espectadores permanecían presenciando la escena con comentarios del siguiente estilo: "¿Ya estás durmiendo la mona, Sergio? ¿Aún no te has acabado la botella de whisky?".

Sergio Jiménez habría consumido entonces seis gramos de cocaína y culminado con una raya de dos gramos, según ha revelado el 'streamer' Simón Pérez, también conocido por este tipo de retos. Ambos se conocían previamente y en un vídeo afirmó que le habría advertido "de que no hiciera directos, que era una mierda, que iba a acabar mal".

Ambos habían participado en algunos retos a través de internet. "Habíamos hecho rayas de un gramo mientras le incitaban a que se metiera otra, y yo siempre le decía que esperara, que dos gramos era sobredosis", reveló Pérez sobre la cantidad presuntamente consumida antes de fallecer.

Pérez habría empleado una plataforma muy reconocida para realizar videollamadas grupales privadas a través de internet. Es un método que emplean muchos 'streamers' para evitar el control que existe en otro tipo de plataformas.