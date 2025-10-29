Brutal accidente en la A-42 y la M-50: un conductor drogado causa múltiples colisiones

Múltiples accidentes son los que ha provocado un conductor de un turismo al conducir de manera temeraria colisionando con varios vehículos. El culpable iba bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes. Los incidentes han tenido lugar en las carreteras de la A-42 y la M-50 en dirección a Madrid.

Detalles de los accidentes

El culpable ha sido detenido por Guardias Civiles de la Agrupación de Tráfico del Sector de Tráfico de Madrid y, concretamente, gracias a la acción de uno de ellos. La detención se produjo el 27 de octubre por la mañana. El conductor tuvo que ser alcanzado por un agente que se encontraba fuera de servicio y se dirigía a su trabajo en motocicleta, información aportada por la propia Guardia Civil.

Los accidentes se produjeron sobre las 6:40 horas, momento en el que la carretera va llena de vehículos por ser hora punta. El turismo se desplazaba de forma agresiva y haciendo zig zags poniendo en peligro al resto de conductores. Las primeras colisiones han tenido lugar en la A-42 a la altura del kilómetro 9.

Ejemplo de una colisión entre dos coches Envato elements

Después, el conductor no se detuvo ante los accidentes que había provocado, sino que huyó hacia el siguiente destino con la misma forma temeraria de conducción y usando los arcenes para avanzar de manera más rápida, a su llegada a la M-40 provocó dos accidentes más.

El agente que no estaba de servicio le siguió la pista desde el kilómetro 9 de la A-42 y asegura que intentó en varias ocasiones tirarle de su motocicleta y hacerle caer en la calzada en plena persecución. Gracias al trabajo del guardia, la carretera quedó liberada de este peligro. Y el autor de los accidentes ya es culpable de dos delitos, uno de conducción temeraria y otro por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.