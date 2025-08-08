Los Replicantes
Una cubana que vive en España se sorprende al ver cómo funciona la ducha en nuestro país

El bloqueo económico que sufre Cuba por EEUU desde hace más de cinco décadas, condenado por la ONU, ha llevado a una gran escasez en el país.

Una cubana que vive en España se sorprende al ver cómo funciona la ducha en nuestro país
Una mujer cubana explica el choque que ha experimentado en la ducha Foto: Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

08 Agosto 2025 18:11 (hace 1 hora)

Cuando viajamos a otras partes del mundo podemos experimentar enormes choques culturales. En muchas ocasiones, algunas de las cosas que damos por sentadas no tienen nada que ver con otros territorios, puesto que las costumbres pueden cambiar sensiblemente.

Vídeos Los Replicantes

Estos cambios pueden ser de todo tipo. Desde la comida, los horarios, las calles, las normas... Por este motivo, los contrastes entre países son especialmente interesantes para comprender el mundo y conocer otras realidades.

Y es que esos choques culturales se pueden extender a todo tipo de casos, incluida hasta la ducha. Así lo ha explicado Legmy Anguelov, una cubana que reside actualmente en España. Después de llegar a nuestro país, se ha mostrado muy sorprendida por cómo nos duchamos los españoles, puesto que explica que en Cuba es muy diferente.

La sorpresa de una mujer cubana al comprobar cómo funciona la ducha en España

Legmy Anguelov ha explicado que todos los cubanos que llegan a España tienen "amor-odio" por la forma en la que nos duchamos los españoles. En concreto, se refiere a un producto imprescindible en todos los hogares de nuestro país, el gel de ducha.

Como explica esta mujer cubana en TikTok, en Cuba se lavan "con el jabón de toda la vida". "Literalmente sales de la ducha con la piel tensa. Sonríes y la cara se te cuartea", comenta en su publicación.

@legmy_ Yo la más torpe de tod@s????????#cubana #cuba #humor #cubanosporelmundo #cubanosenmiami #cubanosenespaña #emigrar #cubanosentampa #geldebaño #jabon #choquecultural #cubanos ♬ fan"! 』 A certain famous infiltration game style alert sound(909167) - KeySets

En Cuba, según relata Legnys Anguelov, lo habitual es que todos los miembros de una familia hagan uso de la misma pastilla, dada la situación de escasez que sufre el país especialmente por el bloqueo económico impuesto desde Estados Unidos desde hace más de cinco décadas, condenado anualmente en el seno de la ONU y por países occidentales como Ucrania. "Para lavarse la cara, el sobaco... Mencionar que nunca se agota, ni la más finita", señala.

Por el contrario, el gel de baño es diferente. "Te deja la piel aceitada. Te enjuagas y eso no se va. Cuesta adaptarse, pero después le coges el gusto", reconoce. Además, indica que junto con el gel de baño también emplea gel íntimo, para la cara y las manos.

