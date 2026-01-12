Los Replicantes
Nicolás Maduro rompe su silencio desde la cárcel: declaraciones reveladoras

El mandatario venezolano permanece encarcelado en Estados Unidos tras su captura en Caracas por las fuerzas de Donald Trump.

Nicolás Maduro rompe su silencio desde la cárcel: declaraciones reveladoras
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Foto: CC
Adrián Parrondo

12 Enero 2026 13:03 (hace 16 horas)

El mandatario venezolano Nicolás Maduro permanece encarcelado en Estados Unidos después de que las fuerzas de Donald Trump atacaran Caracas para capturar al presidente y su esposa, Cilia Flores.

Ya ha pasado más de una semana desde que se produjera su detención en Caracas y, ahora, su hijo Nicolás Maduro Guerra ha compartido sus palabras desde el penal: "Estamos bien", ha recogido la Agencia EFR.

El hijo de Nicolás Maduro ha explicado que su padre le ha transmitido un "mensaje de fortaleza" tanto del presidente como de su esposa, Cilia Flores, también encarcelada en Nueva York: "Son unos luchadores".

Así lo ha recogido también Venezolana de Televisión, que ha compartido más información sobre la reunión del hijo de Maduro con su padre: "Los abogados nos han dicho que está fuerte. Que no estemos tristes".

Nicolás Maduro fue detenido por las fuerzas de Donald Trump
Nicolás Maduro fue detenido por las fuerzas de Donald Trump CC

Además, el hijo de Maduro ha denunciado que las fuerzas de Donald Trump emplearon contra su padre "una fuerza desproporcionada al no poder vencerlo por otras vías", aunque ha insistido en que se mantiene "moralmente íntegro y fuerte".

"Su liderazgo no ha sido doblegado"

Nicolás Maduro ha insistido en que su papel como líder de Venezuela se ha mantenido intacto a pesar de su detención: "Su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias a las que se enfrenta en territorio de Estados Unidos".

El presidente de Venezuela está acusado de narcoterrorismo, pero se ha declarado "inocente" ante todos los cargos que se le imputan y ha afirmado que es un "prisionero de guerra", ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro fue imputado en Manhattan en marzo de 2020 en una causa basada en una investigación de la DEA, en la que ya figuraban cargos relacionados con el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos

Con su captura el 3 de enero de 2026, también se le señaló como el líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado Venezuela para introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense.

El documento señala que Nicolás Maduro encabezó la organización de narcotráfico Cartel de los Soles, un nombre con el que se alude a los altos mandos militares venezolanos. Bajo su liderazgo, según el escrito, la organización buscó enriquecerse y consolidar su poder político, pero también "inundar" Estados Unidos de cocaína y "utilizar la droga como un arma" contra ese país.

El Departamento de Estado calcula, según las estimaciones que cita la acusación, que en 2020 transitaban desde Venezuela a Estados Unidos entre 200 y 250 toneladas de cocaína.

