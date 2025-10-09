Los Replicantes
Qué fue de los actores de 'Médico de familia': algunos están irreconocibles

Los protagonistas de 'Médico de familia' han seguido con sus carreras después de la serie y han participado en numerosos proyectos.

Serie 'Médico de familia' Foto: Mediaset España
Andrea Torrente

09 Octubre 2025 15:09 (hace 4 horas)

'Médico de familia' fue una serie española televisada en Telecinco que alcanzó un gran éxito de espectadores durante la década de los 90. Han pasado ya 30 años desde que viera la luz el primer capítulo de la cómica serie. La trama gira en torno a un joven médico viudo que intenta rehacer su vida, pero lidiar con tres hijos, un sobrino adolescente, un padre y una asistenta no es una tarea sencilla.

Tras nueve temporadas estrenadas entre 1995 y 1999, la serie está disponible en plataformas como Amazon Prime Video. Además de 'Médico de familia': ¿Qué fue de los protagonistas de esta ficción?

1 Emilio Aragón - Nacho Martín

Emilio Aragón
Emilio Aragón CC

Aragón interpretó a Nacho Martín en 'Médico de familia' durante las nueve temporadas, cuatro años de su vida. Después, no ha alcanzado éxito parecido, ha protagonizado una serie de la misma cadena: 'Javier ya no vive solo', el rodaje acabó a las dos temporadas. Dos fueron también las que duraron 'Casi perfectos' de Antena 3, otra serie donde aparece.

También ha tenido alguna aparición breve en 'Paquita Salas', pero ahora trabaja detrás de cámaras como creador y director. Con este nuevo cargo le encontramos en 'Pulsaciones' una serie que emitió Antena 3 en 2017 y en la que ha sido el director de varios capítulos.

2 Lydia Bosch - Alicia Soller Moreno

Lydia Bosch
Lydia Bosch Intagram @lydiabosch

Lydia Bosch interpretaba a la tía Alicia en 'Médico de familia' y no ha vuelto a participar en nada igual, lo que no es difícil porque la boda de Alicia en la serie alcanzó más de diez millones de espectadores. La actriz ha sido protagonista de algunos enredos familiares en los últimos años.

Además, ha participado en 'Motivos personales', en la último temporada de 'Los Serrano' y en 'La verdad'. En Antena 3 ha protagonizado 'Sin identidad' y también ha trabajado en 'Gran Hotel' y en 'Los Misterios de Laura' en La 1.

3 Luisa Martín - Juani Ureña

Luisa Martín
Luisa Martín Instagram @luisa_martinactrizoficial

Luisa desempeñó el papel de la asistenta Juani en 'Médico de familia'. La boda suya en la serie fue otro de los episodios más vistos de la ficción. Martín puede ser la que más éxito ha mantenido después de la serie. Fue protagonista de la serie de Antena 3 'La sopa boba', también apareció en la duodécima temporada de 'Hospital central'.

Desde su interpretación como policía en 'Desaparecida', la actriz ha mantenido este tipo de papeles en 'Gran Reserva', 'Bajo sospecha' y, en 2017, 'Servir y proteger'.

4 Jorge Roelas - Marcial González

Jorge Roelas
Jorge Roelas Ayuntamiento de Cartagena

Roelas hizo el papel de Marcial, el conserje 'graciosillo' que en la recta final de la serie muere de forma dramática. Hemos podido ver a Roelas de forma espontánea en algunos capítulos de 'Aquí no hay quien viva' o 'El Ministerio del Tiempo'. Ha sido protagonista de series no tan populares como 'Guante blanco' o 'Ciega a citas'.

5 Antonio Molero - Poli Moyano

Antonio Molero
Antonio Molero Ayuntamiento de Ajofrín

Poli en 'Médico de familia' pasa a ser Fiti en 'Los Serranos' otra serie española de gran alcance. También hemos podido ver a Molero en series menos conocidas como 'El grupo', 'BuenAgente' y 'Amar es para siempre'. Además, ha aparecido en 'Madres'.

6 Lola Baldrich - Gertrudis Yunquera

Lola Baldrich
Lola Baldrich Instagram @lola.baldrich

Baldrich interpreta a 'Gertru' en 'Médico de familia', personaje secundario. La actriz se incorpora a 'Compañeros' en la séptima temporada, al 'El internado' desde la quinta temporada y aparece en la séptima y última de 'Amar en tiempos revueltos'.

7 Aarón Guerrero - Chechu

Aarón Guerrero
Aarón Guerrero Instagram @aarongue7

De los más jóvenes de 'Médico de familia' es el único que ha continuado en el mundo de la televisión. Guerrero ha participado en el fenómeno de audiencias 'Ana y los siete' y en cuatro episodios de 'Yo soy Bea'. Después, ha seguido participando en concursos televisivos como 'Mira quién salta'.

