El alimento que prohíbe Karlos Arguiñano en la cocina: muchos lo usan a diario

Karlos Arguiñano se ha alzado como un nombre imprescindible en la cocina de todos los hogares. Después de consolidarse en la pequeña pantalla, se ha convertido en todo un referente gastronómico en España, ampliamente conocido entre todos.

El chef es muy popular por ofrecer recetas a diario en televisión. Habitualmente, apuesta por platos de la cocina tradicional española y por recetas que pueden ser fácilmente accesibles para cualquier persona, además de saludables.

Arguiñano también pone especial énfasis en la importancia de la cocina para nuestra salud. Optar siempre por alternativas saludables y cuidar, sin obsesión, qué estamos comiendo, puede ser crucial para evitar problemas de salud en el futuro.

El producto que rechaza Karlos Arguiñano: lo ha eliminado de su dieta

En este contexto, Karlos Arguiñano tiene un producto completamente vetado. Se trata, precisamente, del azúcar o, más bien, el formato de azucarillos que suele acompañar al café cuando acudimos a cualquier establecimiento de hostelería.

"Me quité los azucarillos hace 8 o 10 años. Si me tomo 3 o 4 cortados todos los días por 365 días al año, ¿cuánto azúcar he evitado?", planteaba en 2019 en una entrevista con El Huffington Post por la presentación de su sexto libro, 'Cocina día a día. 1905 recetas. 365 menús para las cuatro estaciones'.

En todo caso, llamaba al término medio a la hora de vetar productos o determinados alimentos, puesto que no cree en ideas radicales al respecto: "Que digan que es veneno tomar leche, no lo entiendo... Todos nos hemos criado bebiendo leche. ¿Por qué no te vas a tomar un flan o un arroz con leche?", se cuestionaba.

"No hay que ir a estudiar a ningún sitio para darse cuenta de que comer sano es comer un poco de todo, con sentido común, y mucho de nada", valoraba por entonces, por lo que no mostraba duda en que la comida, como todo, tiene la virtud en su término medio.