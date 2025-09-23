Los Replicantes
Qué fue de Noemí Merino de 'Gran Hermano': su nueva vida como teleoperadora

La 'gran hermana' ha cambiado radicalmente su vida, de los focos de televisión a las llamadas telefónicas.

Qué fue de Noemí Merino de 'Gran Hermano': su nueva vida como teleoperadora
Noemí Merino Foto: Instagram @noemimerinob
Andrea Torrente

23 Septiembre 2025 12:38 (hace 7 horas)

Noemí Merino fue concursante de 'Gran Hermano 12+1', llamado así por pura superstición ya que sería la edición número trece, no se llevó el premio final, pero sí el premio +1 que crearon dentro del concurso ese año. La figura de Noemí fue clave ya que se convirtió en el centro de varios romances, de su paso por la casa de Guadalix han pasado ya más de diez años y no ha vuelto a aparecer por televisión.

¿Qué ha sido de Noemí?

La canaria ahora es madre de una niña de seis años y lleva una vida alejada de los focos. Noemí tomó la idea de alejarse de la televisión por culpa de unas fotografías personales que se difundieron en programas con mucha audiencia de la cadena como 'Socialité'.

La concursante decidió desaparecer de los medios y de las redes sociales durante dos años y medio. Su vuelta no ha sido con una exclusiva, sino con una foto en sus redes que sale junto a su hija en Las Palmas.

En la actualidad, Noemí vive en Cádiz y afirma tener una vida sencilla, tranquila y feliz; entre risas explica en sus redes: "Estoy de teleoperadora para una compañía eléctrica. Si quieres mejorar tu factura, háblame por privado".

La concursante de 'GH' ha concedido una entrevista para la revista 'Lecturas' donde explica algunas circunstancias del 'reality show' y de su nueva vida. Noemí recuerda el día que abandonó el plató de la mano de su madre y habla sobre Mercedes Milá que asegura que la llamó "suelta": "Nunca le he tenido rencor, pero me dolió mucho. No puedo decir que la admiro porque conmigo no tuvo los valores que tanto decía".

Merino aclara que no tiene relación con sus compañeros de la edición, salvo con el ganador Pepe Flores que la eligió como ganadora +1 y le agradece mucho esta decisión. Desde que salió se mudó a Cádiz y vive con su pareja, una relación de diez años.

Noemí Merino junto a su pareja e hija
Noemí Merino junto a su pareja e hija Instagram @noemimerinob

Noemí se encuentra feliz con su trabajo, bromea diciendo que le "encanta hablar mucho", aunque reconoce que también "agota mentalmente". En la entrevista, habla de un aspecto más íntimo y es cómo se sintió tras ser madre: "No quería ser mamá. Me costó mucho. Estuve muy deprimida". Ahora, se encuentra mejor y está segura de que no quiere más hijos.

Lo que no descarta es volver a la televisión, admite que le encanta 'Supervivientes', pero afirma: "Creo que estoy vetada por Telecinco. Es mi presentimiento". La 'gran hermana' ha confirmado que si la llamaran para concursar iría sin pensárselo dejando una puerta abierta hacia su reaparición televisiva.

