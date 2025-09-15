Qué es BDS: la organización tras las protestas contra la Vuelta a España en Madrid

El final de la Vuelta a España, que se había programado en Madrid este domingo, 14 de septiembre, finalmente no se ha podido celebrar. Una fuerte manifestación por las calles de la capital ha impedido que los ciclistas completen su recorrido, con más de 100.000 asistentes, según los datos de la Delegación de Gobierno.

La movilización respondía a la presencia del equipo Israel-Premier Tech, propiedad de Sylvan Adams, un empresario próximo al presidente del país, Benjamin Netanyahu que ya ha reconocido en varias ocasiones que emplea al conjunto para blanquear la imagen de Israel, ante un genocidio en la Franja de Gaza con más de 66.000 muertos.

HISTÓRICO: Manifestantes detuvieron la Vuelta a España tras bloquear la carretera principal en el centro de Madrid en protesta por la participación de Israel en el evento. pic.twitter.com/ruMklsEOfu September 14, 2025

Las manifestaciones han sido un éxito en la capital y han permitido poner en el foco la situación en Gaza. También han abierto la brecha entre formaciones políticas, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya alegado que tan solo han perjudicado la imagen internacional de España y su capacidad de organizar eventos internacionales.

Quién convocó las protestas por Palestina ante un genocidio con más de 66.000 muertos

Detrás de las protestas en la Vuelta a España en Madrid se encuentra el Comité Palestino de BDS. Esta organización emplea las siglas BDS como un acrónimo que responde a las políticas de boicot, desinversión y sanciones contra Israel por la invasión de la Franja de Gaza.

La convocatoria contó con el paraguas de esta asociación, aunque también tenía el apoyo y colaboración de otras plataformas de carácter progresista y reivindicativo, como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR). Las movilizaciones se saldaron finalmente con dos detenidos.

???????????????? | CANCELADA la etapa final de La Vuelta a España POR LAS PROTESTAS del pueblo español. Lo consiguieron a pesar del fuertísimo operativo policial desplegado. Ganó Palestina.pic.twitter.com/tKbx5Bib5N — El Necio (@ElNecio_Cuba) September 14, 2025

La organización BDS había organizado varios puntos de convocatoria el pasado sábado, 13 de septiembre, en zonas rurales por las que transitaba la Vuelta. En uno de ellos, la Guardia Civil identificó a las ex ministras y dirigentes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, que exigieron a los agentes que paralizaran la etapa.

Qué es el movimiento BDS

El Comité Palestino de BDS fue fundado en 2005 por Omar Barghouti y Ramy Shaath. Su objetivo es crear un movimiento global que presiones económica y políticamente a Israel para detener el final de la ocupación israelí, la colonización de los territorios palestinos y Altos del Golán, la plena igualdad de ciudadanos árabes israelíes residentes en Israel y el reconocimiento del derehco de los refugiados palestinos al retorno.

la organización inspira gran parte de sus acciones en las campañas anti-apartheid de Sudáfrica, con protestas y conferencias para dar visibilidad a la situación del pueblo palestino, con más de 66.000 personas asesinadas por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

El Gobierno israelí ha actuado en varias ocasiones contra esta organización, promoviendo públicamente la idea de que se trata de un grupo antisemita e invirtiendo grandes cantidades de dinero para prohibir este movimiento en varios países extranjeros.

Por su parte, el movimiento BDS ha negado en todo momento que tenga carácter antisemita y se limita a aumentar la presión sobre Israel para que cese lo que considera un caso de apartheid, que sostiene aludiendo a la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998.

Entre las campañas que mantiene activas en su página web, el movimiento BDS defiende la importancia de intensificar las sanciones internacionales a Israel y también reclama el boicot a varias empresas a las que vincula de una u otra manera con el genocidio en la Franja de Gaza.