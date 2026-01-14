Qué es el artículo 42.7 de defensa colectiva: la amenaza de la UE a Trump por Groenlandia

Crisis de alto voltaje en la relación transatlántica. Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar una invasión sobre Groenlandia para arrebatar este territorio a Dinamarca están tensando cada vez más las relaciones a ambas orillas del Atlántico Norte.

A pesar de que estos avisos no son del todo nuevos, se han intensificado tras la operación que han lanzado las fuerzas de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas.

Detrás de los intereses de Donald Trump sobre Groenlandia, que arrebataría a Dinamarca, se encuentra un territorio con amplios recursos, pero sobre todo estratégico ante el futuro deshielo del Polo Norte, que previsiblemente será navegable en las próximas décadas.

Así es el artículo 42.7 de defensa colectiva: la amenaza de la UE a Trump

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado un aviso a Donald Trump por el que responderá en el caso de que el mandatario estadounidense lance finalmente dicha operación.

La Unión Europea intenta reaccionar a las amenazas de Donald Trump de tomar Groenlandia por la fuerza The White House

Von der Leyen no descarta aplicar el artículo 42.7 de defensa colectiva de los Tratados de la Unión Europea, por el que se establece que los Estados miembros tienen capacidad de prestarse asistencia mutua si otro Estado miembro enfrenta una agresión militar, en el caso de que Donald Trump tome Groenlandia por la fuerza.

La presidenta de la Comisión Europea, en todo caso, ha sido ambigua al abordar cómo se prevé la aplicación de este punto. En todo caso, ha defendido que "Groenlandia puede contar con nosotros" y que se responderá "con actos, no solo con palabras".

En todo caso, hay serias reticencias en el seno de la Unión Europea sobre la aplicación de este artículo. Groenlandia no es parte de la UE como tal, aunque Dinamarca sí y la isla pertenece al Reino de Dinamarca, pero existen serias dudas sobre una posible aplicación directa.

Preguntado por esta posibilidad, el comisario de Seguridad y Espacio, Andrius Kibilius, también ha apelado a este artículo cuando ha sido preguntado por Groenlandia: "Dependerá en gran medida de Dinamarca, de cómo reaccione y cuál sea su posición, pero sin duda existe esa obligación de los Estados miembros de prestar asistencia mutua".

Todo ello apunta a que la Unión Europea baraja con seriedad recurrir a este mecanismo en caso de que sea necesaria una respuesta contra una invasión estadounidense de Groenlandia.