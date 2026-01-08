Los Replicantes
Por qué Donald Trump retira a EEUU de 66 organizaciones internacionales: "Son una amenaza"

Donald Trump ahonda en el aislacionismo de Estados Unidos con una nueva retirada de plataformas internacionales.

Por qué Donald Trump retira a EEUU de 66 organizaciones internacionales: "Son una amenaza"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: The White House
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Enero 2026 11:28 (hace 18 horas)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la retirada del país de 66 organizaciones internacionales. El mandatario ahonda así en su política autárquica y aislacionista, apostando por una menor presencia internacional en foros institucionales, aunque a la par que interviene militarmente en países extranjeros como Venezuela.

Trump ha firmado este miércoles, 7 de enero, una orden ejecutiva para que Estados Unidos deje de suscribir varios tratados internacionales que, según su criterio, son contrarios a los intereses de Washington, incluyendo la salida de 31 entidades pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre las entidades que no pertenecen a la ONU se encuentran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición de Libertad en Línea.

Donald Trump ahonda en la política aislacionista de Estados Unidos
Donald Trump ahonda en la política aislacionista de Estados Unidos The White House

Además, la orden emitida desde la Casa Blanca también conlleva la retirada de Estados Unidos de organizaciones de la ONU como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) o el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN‑Habitat).

Considerados en contra de la soberanía e intereses económicos de Estados Unidos

El documento de la Casa Blanca ordena cesar toda participación y financiamiento de las entidades señaladas tras una revisión realizada por Donald Trump, en la que apunta a grupos que considera contrarios a su soberanía e intereses económicos.

Según recoge el documento oficial, la medida se aprueba porque dichas instituciones "operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos", por lo que buscan "agendas globalistas" que no están alineadas con las prioridades de Washington.

La Casa Blanca ha asegurado que dicha decisión pone punto y final a la financiación que recibían estos organismos con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, así como permitirá al país reorientar recursos hacia "prioridades internas y políticas que favorezcan su independencia".

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado que un comunicado que las instituciones ahora rechazadas están "mal administradas, son innecesarias, derrochadoras, mal gestionadas, capturadas por los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación".

Este anuncio entra en la política habitual de la Administración de Donald Trump, que ha aprobado una amplia retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como el Acuerdo de París sobre cambio climático.

