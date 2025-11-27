Adiós a la tarjeta del abono transporte Madrid: se desactiva para todos estos usuarios

La tarjeta del transporte público de Madrid dará un paso más a la digitalización, en un mundo donde ya se paga con las tarjetas bancarias en el móvil y en el que las nuevas tecnologías no paran de avanzar. Un sistema que ya muchos países disfrutan desde hace tiempo.

El Ejecutivo de la región ha informado que, tras años de pruebas, los usuarios ya podrán disfrutar de su tarjeta en formato virtual, un cómodo mecanismo para llevar en el móvil y no depender de una tarjeta física que muchas veces se olvida, se daña o se pierde. Las personas que prefieran usar su tarjeta digital tendrán que seguir unas condiciones fundamentales.

📱 ¿Quieres ser de los primeros en llevar el abono transporte de la @ComunidadMadrid en el móvil?



🪪 Aún quedan algunas plazas para participar en la prueba piloto, ¡apúntate y digitaliza tu tarjeta!



+ Info: https://t.co/OyHKRW5o1U pic.twitter.com/EQouP2I0ih September 30, 2025

Requisitos del abono virtual

La condición fundamental es que los usuarios que vayan a disfrutar de este nuevo mecanismo digital no podrán seguir usando el abono en formato físico. La tarjeta virtual pretende modernizar el transporte público, pero para que no se caigan en duplicados (la virtual y la física) y que puedan utilizarla dos personas distintas, la regla será que la física no se podrá conservar.

Este cambio es voluntario, por supuesto, las personas que prefieren el formato físico lo podrán seguir utilizando, pero no podrán crearse el abono virtual y utilizarlo también de manera simultanea. O se utiliza el virtual o el físico; los dos no.

Otro requisito es que para poder hacerte una tarjeta virtual tienes que tener un Android 9.0 o superior y el NFC activado. Los usuarios de iOS deberán esperar un poco más para poder utilizar esta tarjeta en Apple Wallet.

Una vez verificado el teléfono tendrás que registrar un nuevo abono digital y desvincular el físico. Después, podrás empezar a utilizarla cuando vayas a realizar cualquier trayecto. Una nueva medida que busca avanzar tecnológicamente y aportar mayor comodidad a los usuarios.