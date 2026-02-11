Por qué preocupa el avistamiento de un tiburón blanco en Alicante: qué precauciones seguir

Alerta por la presencia de un tiburón blanco en el Mediterráneo español. Un equipo de investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y de la Universidad de Cádiz han documentado la captura accidental de un ejemplar juvenil ante la costa de la provincia de Alicante, dentro de la Zona Económica Exclusiva española, en abril de 2023.

Este hallazgo ha sido publicado en la revista científica Acta Ichthyologica et Piscatoria, siendo uno de los pocos registros confirmados mediante análisis genético en las aguas españolas durante las últimas décadas.

El tiburón fue capturado el 20 de abril de 2023 en aguas situadas frente al norte de Alicante, en mar abierto. Se trataba de un ejemplar juvenil de aproximadamente 210 centímetros de longitud y un peso estimado de entre 80 y 90 kilos.

La especia es Carcharodon carcharias, confirmada mediante análisis genético del marcador mitocondrial COI, lo que otorga al registro una solidez científica. Hasta ahora, tan solo se contaba con referencias antiguas basadas tan solo en meras descripciones o testimonios sin verificación molecular.

El estudio no describe solo la captura, sino que los investigadores también realizaron una revisión exhaustiva de registros históricos desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad para contextualizar el hallazgo.

El estudio ha podido acreditar la presencia del tiburón blanco en las aguas del Mediterráneo español Envato Elements

Dicho análisis confirma que el tiburón blanco mantiene una presencia persistente en el Mediterráneo occidental, aunque extremadamente poco habitual en aguas españolas. L baja detectabilidad de la especie, junto a su comportamiento altamente migratorio, dificulta obtener datos concluyentes sobre su presencia real.

Los autores indican que un registro aislado no permite afirmar que la población mediterránea se esté recuperando. De hecho, lo vinculan más bien con la mejora en los sistemas de comunicación y colaboración con el sector pesquero que a un aumento real de ejemplares.

En todo caso, que este ejemplar sea juvenil es muy relevante desde el punto de vista científico. La presencia de estos individuos aporta información clave sobre la estructura demográfica de la especie y sus posibles áreas de tránsito.

Un corredor migratorio

El trabajo señala que las aguas del Mediterráneo occidental español podrían funcionar como corredor migratorio vinculado a rutas tróficas, sobre todo del atún rojo, una de sus presas habituales.

Sin embargo, el estudio incide en que todavía no hay evidencias suficientes para confirmar la presencia de áreas de cría en las aguas españolas, algo que requeriría de programas específicos de seguimiento a largo plazo.

Los investigadores recuerdan que, después de más de 160 años de registros, los incidentes documentados con personas han sido excepcionalmente escasos. La evidencia confirma que el tiburón blanco no representa un riesgo relevante para la población en las costas españolas.

Más allá de todo, el tiburón blanco tiene un papel ecológico fundamental. Como gran depredador marino altamente migratorio, contribuye al equilibrio de los ecosistemas y conecta diferentes regiones oceánicas.

El estudio subraya la importancia de reforzar los programas de seguimiento científico y conservación del Mediterráneo, una región donde la especie está catalogada como vulnerable y cuya situación poblacional está rodeada de incertidumbre.

A pesar de que este caso no representa un riesgo inminente en el Mediterráneo, los expertos recomiendan algunas medidas básicas de sentido común si se nada lejos de la orilla o se practica snorkel en mar abierto.

Se recomienda, en estos casos, evitar nadar al amanecer y atardecer, no llevar objetos brillantes que puedan reflejar luz, permanecer en grupo, mantener buena visibilidad del entorno y seguir siémbrelas indicaciones oficiales cuando haya aviso.