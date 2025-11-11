El truco infalible para calentar la casa rápido y sin gastar: mira esto en el radiador

La inflación y el encarecimiento de los precios de la electricidad están golpeando la capacidad económica de las familias, cuyos sueldos no crecen en la misma proporción. Esto genera, en la práctica, un empobrecimiento generalizado.

Con la llegada del verdadero frío y el invierno, todos queremos tener un hogar adaptado al frío para garantizar que podemos pasar estas fechas en las mejores condiciones posibles. La calefacción es el método más empleado, aunque puede suponer un gasto elevado en función de las circunstancias.

Por este motivo, son muy recomendables algunos trucos que permiten calentar la casa en el menor tiempo posible y, a la vez, ahorrar en la factura de la luz en lugar de gastar un sueldo que se hace cada vez más corto.

El truco para calentar antes la casa: solo hay que revisar el radiador

Para ahorrar en la factura de la luz y calentar mejor la casa tan solo es necesario recurrir a un trapo y un palo largo. Después, tocará revisar bien el radiador y limpiar todo lo posible el polvo acumulado en su parte trasera.

El uso del radiador es el método más empleado para combatir el frío en los hogares Envato Elements

Este consejo de limpieza mejora el grado de eficiencia del aparato y permite que el hogar se caliente con la mayor rapidez posible sin gastar más dinero del necesario. Los usuarios podrán comprobar su mejor funcionamiento porque el radiador no tendrá ningún tipo de suciedad que impida la salida de calor.

Para ello, se debe recurrir a un trapo y un palo largo, como el de una escoba o fregona. Después, hay que asegurarse de que el radiador está apagado y frío al tacto, envolver el trapo alrededor del extremo del palo y limpiar con cuidado el interior.

Para garantizar todavía más la eficiencia, se recomienda hacer lo mismo con la parte exterior del aparato, aunque en este caso se puede emplear un aspirador con su correspondiente accesorio para ir más rápido.

Ahorro en la factura de la luz: consejos infalibles

El invierno es una temporada de alto gasto energético y muchas familias intentan recurrir a los mejores consejos para ahorrar en la factura de la luz. Uno de ellos es básico, no pasarse con la temperatura del radiador. Si la situamos entre 19 y 21 grados será suficiente en una vivienda y cada grado supondrá un incremento del 7% en el consumo, como recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Entre otros aspectos, se recomiendan algunos trucos como sustituir las bombillas tradicionales por luces LED en la vivienda, adquirir electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética A+ o superior porque consumen hasta un 55% menos, alejar el frigorífico de fuentes de calor, reducir la temperatura del programa de lavado de ropa, usar el lavavajillas solo cuando esté lleno y en modo eco, o limitar el consumo de dispositivos electrónicos, así como desconectarlos cuando no estén siendo empleados para no mantenerlos como un gasto en suspensión.