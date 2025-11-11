Los Replicantes
Buscar

Vida

El truco infalible para calentar la casa rápido y sin gastar: mira esto en el radiador

La llegada definitiva del frío supone un elevado gasto en los hogares, sacudidos por la ola inflacionaria.

El truco infalible para calentar la casa rápido y sin gastar: mira esto en el radiador
Un radiador Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Noviembre 2025 17:25 (hace 6 horas)

La inflación y el encarecimiento de los precios de la electricidad están golpeando la capacidad económica de las familias, cuyos sueldos no crecen en la misma proporción. Esto genera, en la práctica, un empobrecimiento generalizado.

Vídeos Los Replicantes

Con la llegada del verdadero frío y el invierno, todos queremos tener un hogar adaptado al frío para garantizar que podemos pasar estas fechas en las mejores condiciones posibles. La calefacción es el método más empleado, aunque puede suponer un gasto elevado en función de las circunstancias.

Por este motivo, son muy recomendables algunos trucos que permiten calentar la casa en el menor tiempo posible y, a la vez, ahorrar en la factura de la luz en lugar de gastar un sueldo que se hace cada vez más corto.

El truco para calentar antes la casa: solo hay que revisar el radiador

Para ahorrar en la factura de la luz y calentar mejor la casa tan solo es necesario recurrir a un trapo y un palo largo. Después, tocará revisar bien el radiador y limpiar todo lo posible el polvo acumulado en su parte trasera.

El uso del radiador es el método más empleado para combatir el frío en los hogares
El uso del radiador es el método más empleado para combatir el frío en los hogares Envato Elements

Este consejo de limpieza mejora el grado de eficiencia del aparato y permite que el hogar se caliente con la mayor rapidez posible sin gastar más dinero del necesario. Los usuarios podrán comprobar su mejor funcionamiento porque el radiador no tendrá ningún tipo de suciedad que impida la salida de calor.

Para ello, se debe recurrir a un trapo y un palo largo, como el de una escoba o fregona. Después, hay que asegurarse de que el radiador está apagado y frío al tacto, envolver el trapo alrededor del extremo del palo y limpiar con cuidado el interior.

Para garantizar todavía más la eficiencia, se recomienda hacer lo mismo con la parte exterior del aparato, aunque en este caso se puede emplear un aspirador con su correspondiente accesorio para ir más rápido.

Ahorro en la factura de la luz: consejos infalibles

El invierno es una temporada de alto gasto energético y muchas familias intentan recurrir a los mejores consejos para ahorrar en la factura de la luz. Uno de ellos es básico, no pasarse con la temperatura del radiador. Si la situamos entre 19 y 21 grados será suficiente en una vivienda y cada grado supondrá un incremento del 7% en el consumo, como recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Entre otros aspectos, se recomiendan algunos trucos como sustituir las bombillas tradicionales por luces LED en la vivienda, adquirir electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética A+ o superior porque consumen hasta un 55% menos, alejar el frigorífico de fuentes de calor, reducir la temperatura del programa de lavado de ropa, usar el lavavajillas solo cuando esté lleno y en modo eco, o limitar el consumo de dispositivos electrónicos, así como desconectarlos cuando no estén siendo empleados para no mantenerlos como un gasto en suspensión.

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Por qué nunca debes secar la ropa sobre el radiador: así estás poniendo en riesgo tu salud

Por qué nunca debes secar la ropa sobre el radiador: así estás poniendo en riesgo tu salud

El asombroso sistema del norte de Europa para calentar casas: dirás adiós a los radiadores

El asombroso sistema del norte de Europa para calentar casas: dirás adiós a los radiadores

Rizarse el pelo con el radiador: la última locura que triunfa en TikTok como reto viral

Rizarse el pelo con el radiador: la última locura que triunfa en TikTok como reto viral

Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...

Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...

Contenidos que te pueden interesar
Los Javis confirman su separación tras 13 años

Los Javis confirman su separación tras 13 años

La Fiscalía de Milán investiga 'Safaris humanos': se pagaba por disparar a personas

La Fiscalía de Milán investiga 'Safaris humanos': se pagaba por disparar a personas

Sale a la luz el radar que más multa en España en 2025: está en pleno Madrid

Sale a la luz el radar que más multa en España en 2025: está en pleno Madrid

El truco infalible para calentar la casa rápido y sin gastar: mira esto en el radiador

El truco infalible para calentar la casa rápido y sin gastar: mira esto en el radiador

Israel aprueba una ley para ejecutar a presos palestinos

Israel aprueba una ley para ejecutar a presos palestinos

La "Reina de la Coca" y el policía que la detuvo ajustan cuentas desde la cárcel

La "Reina de la Coca" y el policía que la detuvo ajustan cuentas desde la cárcel

Subida en la pensión por viudedad: Fecha y cuantía total

Subida en la pensión por viudedad: Fecha y cuantía total

Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia

Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia