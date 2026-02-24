Mapa de la guerra en Ucrania: los avances de Rusia en el cuarto año del conflicto

Cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala (24 de febrero de 2022), la guerra en Ucrania llega a su aniversario con un frente de desgaste: Rusia mantiene la presión en varios sectores, pero sin una ruptura decisiva, mientras Ucrania intenta sostener posiciones clave en el este. El escenario actual está marcado por avances graduales, combates prolongados y un alto coste humano y material para ambos bandos.

En los últimos meses, los movimientos rusos se han concentrado sobre todo en el este y noreste del país, con especial presión en el eje de Donetsk, especialmente en el entorno de Pokrovsk, un nodo logístico clave, y acciones más limitadas en zonas de Járkov y Sumy.

Más que una ofensiva relámpago, el patrón que describen los análisis del frente es el de progresos parciales, localidad a localidad, en una guerra condicionada por trincheras, drones y artillería.

Control territorial de Rusia en cifras

Rusia controla actualmente en torno al 18-19 % del territorio ucraniano, según los recuentos basados en mapas del frente. Ese dominio se concentra sobre todo en el este y sureste, con control total de Lugansk y cerca del 83% de Donetsk, lo que sitúa su control sobre el Donbás en torno al 88% si se suman ambas regiones.

El peso del Donbás también se refleja en las cifras más recientes de avances. En este inicio de 2026, y según datos citados del Institute for the Study of War (ISW), Rusia se habría apoderado de 572 km² y 19 asentamientos. Si se amplía el foco a todo 2025, el balance asciende a 5.444 km² y 252 asentamientos, con el Donbás como principal escenario de la ofensiva.

En el último año, además, los avances rusos se han concentrado principalmente en el eje de Donetsk, con presión sobre zonas como Pokrovsk, y en distintos puntos del sureste, con progresos graduales pero sostenidos.

La evolución del frente confirma, además, que la guerra ha entrado en una fase de desgaste prolongado. Los avances territoriales existen, pero, como se ha mencionado con anterioridad, suelen medirse en kilómetros y pequeñas localidades. De hecho, en 2025 el ritmo medio de avance ruso se movió en cifras relativamente limitadas para la dimensión del conflicto, en torno a 13-15 km² al día.

En este escenario, el objetivo ya no es solo conquistar territorio, sino sostener la capacidad de combate durante meses: mantener líneas de suministro, rotar tropas, reponer armamento y resistir a la presión constante de la artillería y los drones en un frente cada vez más agotado.

Paz aún lejana, y una guerra con coste económico creciente

En el plano diplomático, los contactos para un alto el fuego siguen sin traducirse en los últimos intentos de negociación (con mediación de EE.UU. en Abu Dabi). Tanto Kiev como Moscú han rebajado expectativas y no se ha producido un avance definitivo, en un contexto además marcado por nuevos ataques sobre infraestructuras ucranianas.

En paralelo, el impacto económico de la guerra sigue disparado. La evaluación conjunta de reconstrucción y necesidades elaborada por el Banco Mundial, la UE, la ONU y el Gobierno de Ucrania cifra en cientos de miles de millones de dólares el coste acumulado de recuperación y reconstrucción para la próxima década.

Sobre la ayuda exterior, la UE mantiene el apoyo financiero a Ucrania con nuevos desembolsos y paquetes plurianuales, mientras el debate sobre la ayuda militar continúa muy condicionado por el calendario político y las decisiones de cada aliado. Es decir, apoyo hay, pero su ritmo y volumen siguen siendo un factor clave para sostener la resistencia ucraniana en una guerra cada vez más de desgaste.