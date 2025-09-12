Donald Trump confirma la detención del presunto asesino de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la detención del principal sospechoso del asesinato del influencer de extrema derecha Charlie Kirk, según ha asegurado en una entrevista en FOX News.

"Alguien muy cercano a él lo entregó", ha asegurado Donald Trump durante la entrevista. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que la policía ya tiene detenido a "alguien que creen que lo hizo".

Si el FBI confirma oficialmente la noticia como agencia (Donald Trump añadió como matiz que tenía conocimiento "con un alto grado de certeza"), la localización y detención del acusado se habría extendido durante casi dos días.

Difusión masiva

Durante la jornada de ayer, jueves, 11 de septiembre, el FBI difundió masivamente la imagen del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ante una multitud y desde una distancia de 70 metros.

La bala que disparó el tirador alcanzó el cuello y prácticamente mató de inmediato al influencer, conocido por sus comentarios a favor del movimiento MAGA de Donald Trump y postulados ultraconservadores.

La investigación ha concluido preliminarmente que el acusado utilizó un rifle de caza de "alta capacidad" que después los agentes encontraron en un "bosque cercano" al lugar de los hechos.

La agencia intensificó las labores de búsqueda, por lo que publicó imágenes del sospechoso y ofreció una recompensa de 100.000 dólares a cualquier persona que diera la pista clave para la captura del presunto asesino.