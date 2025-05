Guerra total entre Donald Trump y Elon Musk: ahora critica su reforma fiscal

Gran cisma en la alianza electoral que firmaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el magnate Elon Musk. Después de la salida del fundador de Tesla de la Administración del mandatario republicano, ahora llega la brecha total con las críticas a sus políticas.

Musk ha cargado fuertemente contra la reforma fiscal que está desarrollando Trump, al considerar que tira por tierra el trabajo que emprendió su equipo en el recorte del gasto público. Hasta hace poco, Musk dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dedicado a reducir al máximo el peso de la Administración, pero se ha visto ahora "decepcionado al ver el enorme proyecto de ley de gasto, que aumenta el déficit presupuestario... y socava el trabajo que realiza el equipo DOGE".

La discrepancia surge porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la reforma fiscal por tan solo un voto, siendo el primer gran éxito legislativo del presidente en esta legislatura. Queda todavía conocer qué votará el Senado. Donald Trump tuvo que presionar a varios representantes entre sus filas para llevar a cabo esta medida.

La iniciativa del mandatario introduce fuertes recortes en el gasto social y ha recibido críticas de los defensores de un gasto controlado porque aumentará la deuda nacional estadounidense en más de 3,3 billones de dólares durante la próxima década.

La iniciativa de Donald Trump choca de frente con la línea de Elon Musk, que ha mantenido en el tiempo que Estados Unidos se conduce directamente a la quiebra si no se reduce el déficit. "Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso. Pero no sé si puede ser ambas cosas. Es mi opinión personal", criticó en la CBS.