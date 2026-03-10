Noticias

Un perro desfigura brutalmente a un niño de dos años en Alzira

El incidente ocurrió en la localidad valenciana de Alzira y obligó a trasladar al menor a un hospital por las heridas sufridas en el rostro.

10 Marzo 2026 17:01 (hace 5 horas)

Un niño de dos años ha tenido que ser hospitalizado después de sufrir la mordedura de un perro en la localidad valenciana de Alzira durante la tarde de este domingo.

El aviso fue recibido a las 18:04 horas desde el centro de salud de la localidad, donde se alertó de que el menor presentaba una mordedura en la boca. Como consecuencia del ataque, el pequeño sufrió heridas en el labio, la barbilla y el pómulo derecho.

Tras ser atendido inicialmente, el menor fue trasladado en una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital La Fe de Valencia, donde un cirujano plástico tuvo que intervenir para reconstruir la zona afectada. Según las mismas fuentes, el niño ya ha sido dado de alta.

Según informa el medio El Debate, el perro habría salido de un vehículo en el que viajaba con sus dueños y, en ese momento, habría mordido al menor, que se encontraba sentado en un carrito. El animal le provocó una herida que se extendía desde el labio hasta la zona de la oreja. Por el momento, las autoridades no han confirmado la raza del animal que protagonizó el ataque.

Incidentes poco habituales

En España no existe un registro estatal único que permita conocer con exactitud cuántas mordeduras de perro se producen cada año. Una de las pocas referencias son los partes de lesiones que llegan a los juzgados. Según esos datos, en 2022 se contabilizaron 275 casos relacionados con ataques de perros, con Andalucía y la Comunidad de Madrid como las comunidades con mayor número de incidentes. No obstante, estas cifras solo reflejan una parte del problema, ya que muchos episodios no se denuncian o no generan un informe médico oficial.

Los casos mortales, por su parte, son muy poco frecuentes. Desde 2010 se han registrado algo más de una veintena de fallecimientos por ataques de perro en España, una cifra muy reducida si se compara con el número total de mordeduras que se producen cada año.

