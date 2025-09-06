Emotivo momento: un perro protege a un bebé de sufrir una caída

El protagonista de este suceso es Thor, un Staffordshire bull terrier raza originaria de Reino Unido y que era utilizada para peleas. En España se le considera un perro peligroso por su condición física. Pero Thor nada más lejos de ser un perro peligroso ha ayudado a un bebé a no caerse.

La creadora de contenido 'Danielle Maxwell' ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece Thor, donde se reivindica la naturaleza gentil y protectora de este tipo de perros. Esta raza por la lealtad que demuestra también es conocida como 'perros niñera'.

Qué pasa en el vídeo

El tierno vídeo es protagonizado por Thor y un bebé que se encuentra embelesado con el televisor. La bebé distraída se desequilibra, pero Thor se encuentra detrás apoyando su cara al cuerpo del bebé para no dejarla caer. La influencer describe este vídeo como "hallazgos nocturnos" al descubrir esta emotiva imagen.

Este vídeo se ha hecho viral, cuenta con tres millones de 'me gustas' y más de cinco mil comentarios, entre los que destaca: "Así son realmente estos perros, no como la gente piensa". El final del vídeo no deja indiferente a nadie, Thor cierra los ojos y permanece inmóvil con la niña a la que cuida de manera especial.