Bill Gates premia a Pedro Sánchez: "Al menos un país está dando un ejemplo diferente"

El pasado martes 23 de septiembre, Bill Gates le entregaba un premio a Pedro Sánchez, además de dedicarle unas conmovedoras palabras.

Bill Gates y Pedro Sánchez con el premio Foto: X @PSOE
Bill Gates y Pedro Sánchez con el premio Foto: X @PSOE
Andrea Torrente

Andrea Torrente

25 Septiembre 2025 13:31 (hace 1 hora)

El pasado martes 23 de septiembre, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, recibía un premio otorgado por Bill Gates, cofundador de Microsoft. El Premio Global Goalkeepers 2025 fue destinado al presidente por su labor social y humana en el conflicto entre Israel y Palestina.

En un acto celebrado en Nueva York (Estados Unidos), Bill Gates le estrechaba la mano a Pedro Sánchez mientras que sujetaba el premio con la otra. Además, hemos podido escuchar el discurso en el que elogia al presidente con unas palabras en referencia a su labor internacional.

Palabras de Bill Gates

El cofundador de Microsoft iniciaba el discurso admirando la función de España en la guerra contra Palestina: "Afortunadamente, al menos un país está dando un ejemplo diferente. Esta es la historia de un país que da un paso adelante, no solo por su propio pueblo sino por toda la humanidad y eso se debe en gran parte al presidente de su gobierno: Pedro Sánchez de España".

Bill Gates ha querido admirar también el compromiso de nuestro país y las acciones de Pedro Sánchez: "Es justo decir que bajo su liderazgo, hemos visto a España convertirse en uno de los países donantes más comprometidos del mundo. Presidente del Gobierno, Sánchez, sus acciones están salvando y mejorando vidas, tanto en España como en todo el mundo. Es un gran honor presentarles el Premio Global Goalkeepers 2025".

Discurso Pedro Sánchez

Pedro Sánchez: "Yo tuve la oportunidad de reunirme con el primer ministro Netanyahu apenas meses después de aquellos terribles, horribles ataques terroristas cometidos a Hamás. Los condenamos y, por supuesto, instamos a Hamás a liberar a los rehenes".

Sus palabras fueron claras. El presidente del Gobierno está preocupado por la indiferencia a nivel mundial, recalca que hay que alzar la voz y exige poner punto final a la guerra. También asegura que hay que reconocer el Estado de Palestina, lo considera una obligación a nivel internacional.

"Yo estoy muy preocupado, me preocupa muchísimo la indiferencia, la falta de empatía. Me da la sensación de que cada vez está más presente en el debate público, en la mente de la sociedad internacional. Por eso pienso que es tan importante alzar la voz. Tenemos que exigir un alto el fuego inmediato, tenemos que permitir que llegue a Gaza la ayuda humanitaria. Hay que poner punto final a esta guerra. Tenemos que abrir un proceso político que concluya con el reconocimiento del Estado de Palestina, creo que esto es una obligación para la comunidad internacional", asegura Pedro Sánchez.

Polémica

Esta surgiendo un nuevo conflicto en torno a la procedencia de este premio. Algunos medios están afirmando que Pedro Sánchez habría pagado más de 100 millones de euros con dinero público de los impuestos de los españoles al cofundador de Microsoft para que le estregara el premio. No hay nada confirmado y seguro con respecto a estas especulaciones.

