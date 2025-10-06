Un padre viola a su hija de 20 años en la calle en presencia de su otro hijo de 8 años

Un hombre que ronda los 40 años ha sido detenido por violar a su hija de 20 años en la madrugada del domingo 5 de octubre. Esta atrocidad tuvo lugar en las calles de Lleida, en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa y en presencia de su otro hijo de 8 años, hermano de la víctima.

Actuación de la policía local

La policía local fue la que intervino por presenciar que dos personas estaban manteniendo relaciones sexuales en la calle, al identificarlos los agentes se dieron cuenta de que se trataba de padre e hija.

La joven de 20 años aclaró a los policías que estaba siendo forzada y ante las señales que calificaban estos actos como violación, el agresor fue detenido.

La hija fue trasladada inmediatamente al hospital más cercano, el Arnau de Vilanova, donde ha sido sometida a un examen médico con varias pruebas. El menor de 8 años fue llevado con su madre.

La Guardia Urbana ha llevado el caso a los Mossos, que han abierto una investigación para saber si la joven habría sufrido agresiones sexuales anteriormente por parte de su padre.