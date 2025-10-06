Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Un padre viola a su hija de 20 años en la calle en presencia de su otro hijo de 8 años

Un padre es detenido por agredir sexualmente a su hija de 20 años en plena calle y ante los ojos de su otro hijo menor.

Un padre viola a su hija de 20 años en la calle en presencia de su otro hijo de 8 años
Mossos d'Esquadra Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

06 Octubre 2025 15:25 (hace 16 horas)

Un hombre que ronda los 40 años ha sido detenido por violar a su hija de 20 años en la madrugada del domingo 5 de octubre. Esta atrocidad tuvo lugar en las calles de Lleida, en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa y en presencia de su otro hijo de 8 años, hermano de la víctima.

Vídeos Los Replicantes

Actuación de la policía local

La policía local fue la que intervino por presenciar que dos personas estaban manteniendo relaciones sexuales en la calle, al identificarlos los agentes se dieron cuenta de que se trataba de padre e hija.

La joven de 20 años aclaró a los policías que estaba siendo forzada y ante las señales que calificaban estos actos como violación, el agresor fue detenido.

La hija fue trasladada inmediatamente al hospital más cercano, el Arnau de Vilanova, donde ha sido sometida a un examen médico con varias pruebas. El menor de 8 años fue llevado con su madre.

La Guardia Urbana ha llevado el caso a los Mossos, que han abierto una investigación para saber si la joven habría sufrido agresiones sexuales anteriormente por parte de su padre.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  3. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  4. El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado
  5. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
  6. No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP
  7. Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios
  8. El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer
  9. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  10. Muere el atleta Mattia Debertolis en una prueba de los Juegos Mundiales en China
Artículos relacionados
Detenido un vigilante por violar a una niña en un centro de menores de Badajoz

Detenido un vigilante por violar a una niña en un centro de menores de Badajoz

Detenido un hombre por violar a una mujer en un supermercado de Valencia

Detenido un hombre por violar a una mujer en un supermercado de Valencia

Alerta Policía Nacional: pide colaboración para encontrar a este peligroso violador fugado

Alerta Policía Nacional: pide colaboración para encontrar a este peligroso violador fugado

Detenido un hombre de 77 años por violar a una mujer de 81 en Valencia

Detenido un hombre de 77 años por violar a una mujer de 81 en Valencia

Contenidos que te pueden interesar
La leona de un influencer se escapa y ataca brutalmente a dos personas en Tailandia

La leona de un influencer se escapa y ataca brutalmente a dos personas en Tailandia

'Érase una vez (Once Upon a Time)' de Gonzalo Pinillos: de España a Eurovisión Junior 2025

'Érase una vez (Once Upon a Time)' de Gonzalo Pinillos: de España a Eurovisión Junior 2025

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambia su nombre para desvincularse de Israel

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambia su nombre para desvincularse de Israel

Renuncia un candidato de Milei a las elecciones por su relación con un narcotraficante

Renuncia un candidato de Milei a las elecciones por su relación con un narcotraficante

Un recibo de hasta 600 euros: la tasa que ahora deberán pagar millones de madrileños

Un recibo de hasta 600 euros: la tasa que ahora deberán pagar millones de madrileños

Un padre viola a su hija de 20 años en la calle en presencia de su otro hijo de 8 años

Un padre viola a su hija de 20 años en la calle en presencia de su otro hijo de 8 años

Qué es Wingstop, la cadena de restaurantes que aterriza en Madrid: ubicaciones

Qué es Wingstop, la cadena de restaurantes que aterriza en Madrid: ubicaciones

Conciertos gratis en Metro de Madrid: fechas y artistas confirmados

Conciertos gratis en Metro de Madrid: fechas y artistas confirmados