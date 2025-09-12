Detenido un vigilante por violar a una niña en un centro de menores de Badajoz

La relación que había empezado a establecer un vigilante de seguridad en un centro de menores tutelados de Villanueva de la Serena, Badajoz, con una niña de 15 años ha hecho que tenga que intervenir la Policía Nacional.

La niña está protegida por la Junta de Extremadura ya que su familia no está capacitada para hacerse con su cargo. El vigilante de seguridad tiene 47 años y lleva trabajando en el centro varios años. Actualmente, el trabajador se encuentra en prisión, después de haber sido juzgado ante un juez y condenado por agresión sexual continuada.

En España, el consentimiento sexual se establece a partir de los 16 años y mantener una relación sexual por debajo de esa edad se considera un delito. Si el menor expresa su voluntad no habría problema, excepto si lo hace bajo un abuso de poder, una manipulación o bajo influencia del mayor. Esto último ha sido lo que ha ocurrido con los implicados y por lo que el vigilante se encuentra en prisión.

¿Cómo ha salido a la luz el caso?

Fue un conocido del trabajador del centro, que no trabaja en este lugar, el que también agredió sexualmente a una niña tutelada de 17 años. Esta niña se puso en contacto con los encargados del centro y no solo explicó lo que le estaba ocurriendo a ella, sino que desveló que una niña de 15 años estaba teniendo relaciones sexuales con el vigilante.

La directora del centro, ante la gravedad de lo sucedido, interpuso una denuncia de manera inmediata el pasado 20 de junio. Además, se les ofreció a las niñas la ayuda de la Unidad de Familia y Mujer de Don Benito encargada de luchar contra la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia sexual.

En un primer momento, la niña de 15 años no quería contar lo que había sucedido y defendía la relación amorosa que mantenía con el vigilante de seguridad del centro, por lo que la colaboración de la menor fue escasa. Los investigadores le requisaron el teléfono al trabajador en busca de conversaciones o pruebas.

Los agentes autorizados se entrevistaron con ambos y después de declarar ante un juez, el que había agredido sexualmente a la niña de 17 años ha salido a la calle con cargos y el vigilante del centro está en prisión por delitos sexuales continuados.