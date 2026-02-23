Nuevo complemento del SEPE: paro y sueldo a la vez hasta 180 días

El SEPE ha puesto en marcha el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), un mecanismo que permite compatibilizar el cobro de una parte de la prestación por desempleo con un trabajo por cuenta ajena, incluso a jornada completa, durante un periodo limitado. La medida busca que el salto del paro al empleo no sea "de golpe" y funcione como un puente: empezar a trabajar sin perder de inmediato toda la ayuda.

El Gobierno y el SEPE lo presentan como una herramienta útil por un motivo práctico: en un sistema en el que, tradicionalmente, al firmar un contrato a tiempo completo el paro se suspendía, parte de los desempleados dudaba en aceptar ofertas cortas o sueldos ajustados por miedo a quedarse sin la ayuda si el empleo terminaba pronto.

Con el CAE, ese incentivo cambia: se puede mantener un complemento mientras se trabaja, facilitando la reincorporación y reduciendo el "riesgo percibido" de aceptar un puesto.

Requisitos: quién puede optar al CAE

Puede optar a ello quien esté cobrando una prestación contributiva o un subsidio y pase a trabajar por cuenta ajena, siempre que su situación encaje en los supuestos de compatibilidad que marca el SEPE. La compatibilidad puede ser con jornada parcial y, en determinados casos, con jornada completa.

En el caso de la prestación contributiva, el SEPE distingue según cuándo "nace" la prestación y fija condiciones específicas. En general, el CAE no es aplicable si la prestación procede de un ERTE o del Mecanismo RED.

Además, para compatibilizar con un empleo a jornada completa existen límites y exclusiones: no se puede acceder si el nuevo contrato es con una empresa en la que ya se haya trabajado en los 12 meses anteriores, si hay parentesco con la persona empleadora o con quienes dirigen la empresa, o si el empleo está vinculado a determinados procesos de reestructuración.

En los subsidios, el SEPE también regula la compatibilidad con el empleo y recuerda que se trata de un complemento temporal, no de "cobrar dos veces": los días en CAE consumen la duración de la ayuda.

Cuánto se puede cobrar y durante cuánto tiempo

Depende de si estás cobrando prestación contributiva o subsidio, del momento en que compatibilizas y de tu jornada. En ambos casos, el CAE tiene un máximo de 180 días y consume días de paro.

Si cobras prestación contributiva

Cuantía mensual (según su jornada):

Jornada completa: 480€ (meses 10-15), luego baja por tramos a 360€, 240€ y 180€ según el mes de prestación.

≥75% jornada: 450€, 300€, 210€ y 150€.

50%-<75%: 420€, 270€, 180€ y 120€.

<50%: 360€, 240€, 150€ y 90€.

Duración: depende de cuándo empieces a compatibilizar:

Si empiezas en el mes 10: 30 días.

En el mes 11: 60 días.

En el mes 12: 90 días.

Desde el mes 13 en adelante: hasta 180 días (límite máximo).

Si cobras un subsidio

Cuantía mensual (según trimestre del subsidio y jornada):

1º trimestre: 480 € / 450 € / 420 € / 360 €.

2º trimestre: 360 € / 300 € / 270 € / 240 €.

3º trimestre: 240 € / 210 € / 180 € / 150 €.

4º trimestre: 180 € / 150 € / 120 € / 90 €.

5º y siguientes: 120 € / 90 € / 60 € / 30 €.

Duración máxima: 180 días, con el límite de la duración del contrato y de los días que te queden de subsidio. Además, tras tres meses cobrándolo, si sigues trabajando, debes pedir prórroga para continuar percibiéndolo como CAE.

Cómo puede esto afectar al mercado laboral

A nivel laboral, el CAE puede tener un efecto claro: reducir el "miedo a aceptar" empleos de entrada o contratos con condiciones justas pero no altas, porque el salto desde el paro deja de ser tan brusco. Al permitir mantener un complemento durante un tiempo, el SEPE busca que más personas acepten oportunidades que antes podían rechazar por temor a perder la prestación y quedarse sin subsidio si el puesto dura poco.

También puede ayudar a acotar transiciones entre desempleo y empleo, especialmente en sectores con rotación, al funcionar como un incentivo temporal para volver a trabajar. Eso sí, el impacto real dependerá de que el sistema sea fácil de entender y de activar, y de que los requisitos y límites no dejen fuera a buena parte de quienes más lo necesitan.