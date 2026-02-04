Confirmado por el Gobierno: la ayuda de 4.500 euros para comprar un coche eléctrico

Confirmado por el Gobierno. El Ejecutivo y las instituciones europeas intentan facilitar la transición al coche eléctrico y a otros modelos híbridos que sean más tolerantes con el medio ambiente y la calidad del aire.

Sin embargo, la transición no marcha como debería. El pasado 17 de diciembre, Bruselas derogó la prohibición de motores de combustión en 2035, que era la fecha inicialmente prevista.

Con este giro en la medida se permite a los fabricantes continuar diseñando vehículos no eléctricos y también que los ciudadanos europeos puedan seguir disfrutando de ellos durante más tiempo.

El Gobierno ofrece una nueva ayuda para favorecer la transición al coche eléctrico Envato Elements

En todo caso, los planes de transición son una realidad y la normativa europea establece que las nuevas matriculaciones de vehículos corporativos en España deberán estar compuestas en 2030 por coches eléctricos puros en un 36%, o por aquellos basados en hidrógeno.

Ayudas de 4.500 euros

Con este horizonte, el Gobierno de España ha anunciado las bases del Plan Auto+, que entrará en vigor cuando se publique la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este programa ofrecerá ayudas de hasta 4.500 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para todos aquellos compradores interesados en adquirir directamente vehículos de motor electrificados.

Para poner en marcha este plan, se ha aprobado un presupuesto de 400 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, así como un descuento adicional de 1.000 euros para los fabricantes.

El importe que recibirá cada comprador se establecerá mediante determinados factores como la motorización o el coste del vehículo, pudiendo oscilar entre los 1.125 para un coche de hasta 35.000 euros con el máximo del 25% de la ayuda, mientras que los interesados en adquirir un coche con valor de entre 35.000 y 45.000 euros recibirán solo el 15%, que equivale a 675 euros.

En el caso de adquirir turismos completamente eléctricos, la ayuda del Plan Auto+ alcanzará el 50% del máximo, equivalente a 2.250 euros en modelos con valor de hasta 45.000 euros.

En el caso de los PHEV o REEV, si el vehículo tampoco supera los 45.000 euros de precio, la ayuda se posicionaría en el 25%, equivalente a 1.125 euros. Las prestaciones económicas variarán dependiendo del origen de los vehículos, ya que se quiere favorecer la producción europea y española, con mayor importe si se ha fabricado dentro de la UE.

Los turismos cuyo ensamblaje y acabar final se haya realizado en instalaciones de la Unión Europea contarán con el 15% adicional. Las cifras varían según el porcentaje de fabricación del vehículo en suelo europeo. Si una parte de la fabricación de la batería de un vehículo, así como su ensamblaje de los paquetes, se han realizado en instalaciones europeas, la ayuda solo alcanzaría el 10% extra. Para los vehículos fabricados en su totalidad dentro de la UE, el Gobierno otorgará al comprador hasta un 25% de ayudas