Los Replicantes
Buscar

Economía

Confirmado por el Gobierno: la ayuda de 4.500 euros para comprar un coche eléctrico

El Gobierno aprueba un nuevo paquete de ayudas destinado a favorecer la transición al vehículo eléctrico.

Confirmado por el Gobierno: la ayuda de 4.500 euros para comprar un coche eléctrico
Un coche eléctrico Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

04 Febrero 2026 17:59 (hace 4 horas)

Confirmado por el Gobierno. El Ejecutivo y las instituciones europeas intentan facilitar la transición al coche eléctrico y a otros modelos híbridos que sean más tolerantes con el medio ambiente y la calidad del aire.

Vídeos Los Replicantes

Sin embargo, la transición no marcha como debería. El pasado 17 de diciembre, Bruselas derogó la prohibición de motores de combustión en 2035, que era la fecha inicialmente prevista.

Con este giro en la medida se permite a los fabricantes continuar diseñando vehículos no eléctricos y también que los ciudadanos europeos puedan seguir disfrutando de ellos durante más tiempo.

El Gobierno ofrece una nueva ayuda para favorecer la transición al coche eléctrico
El Gobierno ofrece una nueva ayuda para favorecer la transición al coche eléctrico Envato Elements

En todo caso, los planes de transición son una realidad y la normativa europea establece que las nuevas matriculaciones de vehículos corporativos en España deberán estar compuestas en 2030 por coches eléctricos puros en un 36%, o por aquellos basados en hidrógeno.

Ayudas de 4.500 euros

Con este horizonte, el Gobierno de España ha anunciado las bases del Plan Auto+, que entrará en vigor cuando se publique la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este programa ofrecerá ayudas de hasta 4.500 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para todos aquellos compradores interesados en adquirir directamente vehículos de motor electrificados.

Para poner en marcha este plan, se ha aprobado un presupuesto de 400 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, así como un descuento adicional de 1.000 euros para los fabricantes.

El importe que recibirá cada comprador se establecerá mediante determinados factores como la motorización o el coste del vehículo, pudiendo oscilar entre los 1.125 para un coche de hasta 35.000 euros con el máximo del 25% de la ayuda, mientras que los interesados en adquirir un coche con valor de entre 35.000 y 45.000 euros recibirán solo el 15%, que equivale a 675 euros.

En el caso de adquirir turismos completamente eléctricos, la ayuda del Plan Auto+ alcanzará el 50% del máximo, equivalente a 2.250 euros en modelos con valor de hasta 45.000 euros.

En el caso de los PHEV o REEV, si el vehículo tampoco supera los 45.000 euros de precio, la ayuda se posicionaría en el 25%, equivalente a 1.125 euros. Las prestaciones económicas variarán dependiendo del origen de los vehículos, ya que se quiere favorecer la producción europea y española, con mayor importe si se ha fabricado dentro de la UE.

Los turismos cuyo ensamblaje y acabar final se haya realizado en instalaciones de la Unión Europea contarán con el 15% adicional. Las cifras varían según el porcentaje de fabricación del vehículo en suelo europeo. Si una parte de la fabricación de la batería de un vehículo, así como su ensamblaje de los paquetes, se han realizado en instalaciones europeas, la ayuda solo alcanzaría el 10% extra. Para los vehículos fabricados en su totalidad dentro de la UE, el Gobierno otorgará al comprador hasta un 25% de ayudas

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
¿Tienes entre 23 y 65 años?: Descubre los requisitos de la nueva ayuda de 1.565 euros

¿Tienes entre 23 y 65 años?: Descubre los requisitos de la nueva ayuda de 1.565 euros

Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor

Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor

Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor

Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor

Nueva ayuda en Madrid para comprar electrodomésticos: te pueden dar hasta 300 euros

Nueva ayuda en Madrid para comprar electrodomésticos: te pueden dar hasta 300 euros

El Gobierno aprueba una ayuda de hasta 3.000 euros para obtener el carnet de conducir

El Gobierno aprueba una ayuda de hasta 3.000 euros para obtener el carnet de conducir

Nueva ayuda del Gobierno de 1.200 euros: beneficiados y requisitos

Nueva ayuda del Gobierno de 1.200 euros: beneficiados y requisitos

Contenidos que te pueden interesar
Alerta por hepatitis A en España: Madrid lidera el repunte

Alerta por hepatitis A en España: Madrid lidera el repunte

Adiós llamadas 'spam': el nuevo método infalible para detectarlas

Adiós llamadas 'spam': el nuevo método infalible para detectarlas

Confirmado por el Gobierno: la ayuda de 4.500 euros para comprar un coche eléctrico

Confirmado por el Gobierno: la ayuda de 4.500 euros para comprar un coche eléctrico

10 hombres drogan y graban la violación de un niño de 5 años con apoyo del padre

10 hombres drogan y graban la violación de un niño de 5 años con apoyo del padre

Muere la ex concursante de 'La Voz' Ifunanya Nwangene a los 26 años

Muere la ex concursante de 'La Voz' Ifunanya Nwangene a los 26 años

Human Rights Watch sitúa a Trump como el mayor desafío para los derechos humanos en 2026

Human Rights Watch sitúa a Trump como el mayor desafío para los derechos humanos en 2026

Por qué Elisa Mouliaá retira su acusación contra Íñigo Errejón

Por qué Elisa Mouliaá retira su acusación contra Íñigo Errejón

¿Qué carreteras están cortadas por la borrasca Leonardo? Mapa de la DGT

¿Qué carreteras están cortadas por la borrasca Leonardo? Mapa de la DGT