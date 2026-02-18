Los Replicantes
Ayudas de hasta 4.000 euros por la contratación de empleadas del hogar: requisitos

La iniciativa, respaldada por el acuerdo de Gobierno del 24 de mayo de 2023, abre ya el plazo para solicitarla vía telemática.

Tareas del hogar Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

18 Febrero 2026 09:30 (hace 17 horas)

Conciliar en casa cuando hay menores o familiares dependientes tiene un coste que muchas familias asumen contratando a una empleada del hogar. Para aliviar esa carga, la Comunidad de Madrid ha activado una ayuda que subvenciona parte del coste laboral, en concreto las cuotas a la Seguridad Social vinculadas a esa contratación durante el periodo subvencionable.

La ayuda pone el tope máximo en 4.000 euros por solicitud. La cuantía no es fija y se calcula en función de lo que el hogar haya pagado en cuotas de la Seguridad Social por la persona empleada del hogar durante el periodo subvencionable (la suma anual de las cuotas, con un incremento del 25%).

Después se aplica un porcentaje según la renta per cápita de la unidad familiar: puede cubrir el 100% si es inferior a 20.000 euros o el 60% si está entre 20.000 y 30.000 euros. En cualquier caso, el importe final no puede superar los 4.000 euros.

¿Quién puede pedirla y para qué tipo de cuidados?

Puede solicitarla la persona titular del hogar familiar (la que figura como empleadora en la contratación) que resida en la Comunidad de Madrid y cumpla los requisitos de renta y convivencia fijados en la convocatoria.

Las ayudas están enfocadas a las tareas del hogar Envato Elements

La ayuda está pensada para contratar a una empleada del hogar destinada al cuidado de hijos menores de 12 años, menores de 18 años con discapacidad y familiares hasta segundo grado (por consanguinidad o afinidad) con discapacidad igual o superior al 50% o en situación de dependencia.

Requisitos relevantes

Para acceder a la ayuda, la Comunidad exige que el solicitante esté empadronado y resida de forma efectiva en la Comunidad de Madrid y en el mismo domicilio en el que se presta el cuidado. Además, la contratación debe mantener un tiempo mínimo dentro del periodo subvencionable: al menos 58 días naturales de alta y relación laboral.

En los casos de ayuda por cuidado de menores, la regla general es que ambos progenitores (o el único en el caso de las familias monoparentales) acrediten actividad retribuida a jornada completa, con excepciones previstas para supuestos como familia numerosa o situaciones de discapacidad. La convocatoria también fija límites de renta per cápita y declara que por encima de los 30.000 euros no se puede acceder a la subvención.

Plazo, presupuesto y cómo solicitarla

El plazo de solicitud ya está abierto y se extiende del 1 de febrero al 30 de abril de 2026. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros y se concede en régimen de concesión directa, por orden de entrada de las solicitudes completas, hasta agotar crédito.

La tramitación es exclusivamente electrónica, a través de la sede de la Comunidad de Madrid, por lo que se requiere identificación y firma digital. En la solicitud hay que acreditar, entre otros extremos, la contratación y el cumplimiento de los requisitos de convivencia, renta y cuidado establecidos en la convocatoria.

