Adiós Game: cierra todas sus tiendas y desaparece de este país

Adiós Game. La cadena de tiendas de videojuegos, tecnología y consolas se prepara para echar definitivamente el cierre a toda su red comercial en el Reino Unido para afrontar el giro en las tendencias del mercado.

Los clientes ya no tienen alicientes para desplazarse a una tienda física para la compra de productos, que pueden consultar y pedir cómodamente desde su casa a través de internet.

Por este motivo, muchas cadenas de tiendas están afrontando el cierre y contracción de su red comercial a pie de calle para potenciar así el canal 'online'. Si se mantienen tiendas abiertas, se apuesta mejor por concentrarlas en lugares turísticos y con un formato experiencial para atraer nuevos visitantes.

Cierre de tiendas Game: un nuevo giro en la empresa de videojuegos

En este contexto, la multinacional Game ha anunciado el cierre de sus tiendas en Reino Unido. Después de varios años en duda sobre su viabilidad, la cadena ha terminado cerrando los últimos establecimientos físicos que mantenía en el país, aunque continuará con su presencia digital.

Las tiendas Game echan el cierre en Reino Unido CC

Las tres tiendas que permanecían abiertas ya han desaparecido, pero se mantiene igual su presencia a través de internet. Los responsables de la empresa, Sports Direct y House of Frasers, se han comprometido a mantener los puestos de trabajo de la organización matriz, que ronda los 200 empleados.

Nick Arran, manager de la empresa, apuntó en 2023 que "el videojuego seguía siendo el núcleo" del negocio e incluso aventuraba: "Seremos el último en pie vendiendo videojuegos físicos".

Sin embargo, el entorno cada vez es más complicado, especialmente cuando se consolida el auge de competidores plenamente digitales como Amazon, que pueden llegar a entregar los productos en casa en tan solo un día.

Por el momento, el cierre de tiendas en Reino Unido no parece que vaya a afectar a España. En la actualidad hay más de un centenar de tiendas Game en nuestro país, y con una situación diferente a la filial de Reino Unido, donde se extendieron progresivamente los cierres hasta quedarse con tan solo tres tiendas que, ahora, desaparecen.