Adiós a esta histórica perfumería: cierra tiendas y desaparece de esta capital

Los cambios en el sector del 'retail' están provocando dificultades para adaptarse a los nuevos conceptos de negocio.

Una perfumería Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

05 Febrero 2026 11:38 (hace 7 horas)

Adiós a una histórica perfumería en España. Los cambios en el sector del 'retail' están llevando a un momento complejo para las empresas del sector, que tienen que adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

El auge de plataformas digitales se suma a la mayor competencia de cadenas comerciales en el sector de las perfumerías, como Primor, Druni, Gilgo o Clarel. Estos negocios apuestan por descuentos agresivos, precios contenidos, fuerte impulso al canal 'online' y un formato experiencial de tienda.

El sector de las perfumerías se enfrenta a cambios en el sector
El sector de las perfumerías se enfrenta a cambios en el sector Envato Elements

Los fuertes cambios están llevando a que algunas empresas no logren alcanzar los objetivos del nuevo modelo de negocio. Esto ahora se traduce en un ERE y un cierre masivo de tiendas.

Cierra esta histórica cadena de perfumerías: desaparece de una capital española

En este contexto, las míticas Perfumerías San Remo han arrancado un expediente de regulación de empleo (ERE) para el cierre de todas sus tiendas físicas en la ciudad de Barcelona. La plantilla se ha topado este miércoles, 4 de febrero, ya con las tiendas clausuradas.

El ERE supone la desaparición de todos los puntos de venta física en la Ciudad Condal y en la provincia de Barcelona en su conjunto. Se cierra alrededor de una treintena de locales y la destrucción de empleo afectará a unos 115 empleados.

La empresa ya ha convocado a los responsables de las tiendas para informarles, este miércoles, que se cierran todos los comercios afectados de manera inmediata, dando así inicio al procedimiento de clausura.

El comité de empresa de la cadena Perfumerías San Remo ya ha reclamado toda la información pertinente, sobre todo para aclarar la situación de la plantilla y el futuro recorrido del ERE.

Las tiendas ya habían dejado de recibir nuevo género desde hacía varios días. Ahora, arranca el plazo mínimo estipulado legalmente para constituir la mesa negociadora con representación de empleados y empresa. El sindicato todavía no conoce plazos ni fechas para constituir la mesa o el inicio de las negociaciones, aunque ha iniciado un preconcurso de acreedores.

La cadena Perfumerías San Remo ya había iniciado otro ERE en abril de 2025, que terminó con el despido de 21 trabajadores y el cierre definitivo de seis tiendas, afectando también a la provincia de Barcelona. Aquel ERE ya redujo la presencia física de la empresa en Barcelona en alrededor de un 30%.

La cadena barcelonesa de perfumerías había pasado a formar parte del grupo Nutritienda Healthcare & Beauty en verano de 2023, un proceso de compra que tenía intención de fusionar negocios.

La cadena de perfumerías aportaba la presencia física de sus establecimientos en Barcelona y Girona. Por su parte, la empresa madrileña, de origen online, extendía su ámbito de actuación a España, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia y Portugal.

