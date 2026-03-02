Economía

Nueva ayuda económica: hasta 200 euros al mes por hijo

El pasado martes 24 de febrero se dio un primer paso de cara a su aprobación, pero todavía debe pasar por varias etapas hasta su puesta en marcha.

Nueva ayuda económica: hasta 200 euros al mes por hijo
Una familia Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

02 Marzo 2026 13:56 (hace 9 minutos)

La ayuda se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 elaborada por el Gobierno de España, cuyo informe de revisión ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Por el momento, la medida se plantea como una propuesta y no cuenta con una fecha concreta de implementación. El Ejecutivo estudia incluirla en los Presupuestos Generales del Estado, aunque su aprobación dependerá del respaldo del Congreso de los Diputados, lo que podría complicar su puesta en marcha.

Vídeos Los Replicantes

La denominada prestación universal por crianza consistiría en una ayuda de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años. El objetivo es fomentar la natalidad, mejorar la conciliación laboral y contribuir a reducir la pobreza infantil. Al tratarse de una prestación universal, no estaría sujeta a requisitos de renta y se prevé que sea compatible con otras ayudas estatales y autonómicas.

La ayuda se eleva hasta 200 euros mensuales por hijo
La ayuda se eleva hasta 200 euros mensuales por hijo Envato Elements

Según los cálculos del Ejecutivo, su aplicación supondría una inversión de 19.276 millones de euros anuales, lo que equivaldría al 2,76% del gasto público. España se sitúa actualmente cerca de diez puntos por encima de la media europea en pobreza infantil, y con esta medida el Gobierno estima que podría reducirse en torno a un 8%, lo que supondría una caída de unos seis puntos porcentuales.

Requisitos generales

Para acceder a la Prestación Universal por Crianza se deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Progenitor o responsable legal: ser el progenitor, adoptante o responsable legal de un menor a cargo.
  • Residencia en España: residir legalmente en España y contar con el empadronamiento actualizado.
  • Sin requisitos de renta: no se exige un nivel mínimo ni máximo de ingresos.
  • no es necesario haber cotizado previamente.
  • Documentación necesaria: presentar la solicitud junto con la documentación requerida, que puede incluir el DNI del solicitante, el libro de familia y cualquier otro documento que acredite la relación con el menor.

    • De salir adelante, la prestación supondría una de las mayores inversiones públicas destinadas a las familias en España. No obstante, su aprobación final dependerá de la negociación parlamentaria y de su inclusión en los próximos Presupuestos Generales del Estado..

    Lo más compartido

    1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
    2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
    3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
    4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
    5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
    6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
    7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
    8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
    9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
    10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
    Artículos relacionados
    Nuevo complemento del SEPE: paro y sueldo a la vez hasta 180 días

    Nuevo complemento del SEPE: paro y sueldo a la vez hasta 180 días

    Confirmado por la Seguridad Social: llegan cambios en el subsidio para mayores de 52 años

    Confirmado por la Seguridad Social: llegan cambios en el subsidio para mayores de 52 años

    Ayudas de hasta 4.000 euros por la contratación de empleadas del hogar: requisitos

    Ayudas de hasta 4.000 euros por la contratación de empleadas del hogar: requisitos

    Guía de todas las ayudas y subvenciones del Gobierno en 2026: requisitos y pasos

    Guía de todas las ayudas y subvenciones del Gobierno en 2026: requisitos y pasos

    Contenidos que te pueden interesar

    Muere la influencer Gabriela Martins con 31 años

    Muere la influencer Gabriela Martins con 31 años

    La Policía Nacional advierte de un nuevo método de robo al entrar en el coche

    La Policía Nacional advierte de un nuevo método de robo al entrar en el coche

    Por qué Israel y Estados Unidos atacan Irán: claves del conflicto

    Por qué Israel y Estados Unidos atacan Irán: claves del conflicto

    Calendario de Semana Santa 2026 en Madrid: fechas y procesiones

    Calendario de Semana Santa 2026 en Madrid: fechas y procesiones

    Confirmado por Hacienda: nuevo requisito a todos los perceptores del IMV

    Confirmado por Hacienda: nuevo requisito a todos los perceptores del IMV

    De qué ha muerto el actor Bobby J. Brown ('The Wire') a los 62 años

    De qué ha muerto el actor Bobby J. Brown ('The Wire') a los 62 años

    Adiós Ikea: cierra esta importante tienda en España el 1 de marzo

    Adiós Ikea: cierra esta importante tienda en España el 1 de marzo

    Adiós Cercanías Madrid: cambia el recorrido de esta histórica línea el 28 de febrero

    Adiós Cercanías Madrid: cambia el recorrido de esta histórica línea el 28 de febrero