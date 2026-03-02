Nueva ayuda económica: hasta 200 euros al mes por hijo

La ayuda se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 elaborada por el Gobierno de España, cuyo informe de revisión ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Por el momento, la medida se plantea como una propuesta y no cuenta con una fecha concreta de implementación. El Ejecutivo estudia incluirla en los Presupuestos Generales del Estado, aunque su aprobación dependerá del respaldo del Congreso de los Diputados, lo que podría complicar su puesta en marcha.
La denominada prestación universal por crianza consistiría en una ayuda de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años. El objetivo es fomentar la natalidad, mejorar la conciliación laboral y contribuir a reducir la pobreza infantil. Al tratarse de una prestación universal, no estaría sujeta a requisitos de renta y se prevé que sea compatible con otras ayudas estatales y autonómicas.
Según los cálculos del Ejecutivo, su aplicación supondría una inversión de 19.276 millones de euros anuales, lo que equivaldría al 2,76% del gasto público. España se sitúa actualmente cerca de diez puntos por encima de la media europea en pobreza infantil, y con esta medida el Gobierno estima que podría reducirse en torno a un 8%, lo que supondría una caída de unos seis puntos porcentuales.
Requisitos generales
Para acceder a la Prestación Universal por Crianza se deberán cumplir los siguientes requisitos:
De salir adelante, la prestación supondría una de las mayores inversiones públicas destinadas a las familias en España. No obstante, su aprobación final dependerá de la negociación parlamentaria y de su inclusión en los próximos Presupuestos Generales del Estado..