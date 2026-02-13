Los Replicantes
Noruega busca empleados en España: 43.000 euros de sueldo en ofertas del SEPE

El SEPE recoge ofertas de empleo muy atractivas para trabajar en el extranjero con sueldos mucho más altos que en España.

13 Febrero 2026 12:04 (hace 9 horas)

Noruega busca trabajadores en España. El país nórdico demanda conductores de autobús y camión, como aparece reflejado en una oferta de empleo publicada en el SEPE, que detalla características y requisitos del puesto.

La oferta laboral parte de la empresa Stromma, especializada en experiencias turísticas a nivel internacional. La empresa destaca que cuenta con un equipo local con un entorno dinámico y multicultural, que enriquece la cultura del país.

El puesto de conductor de autobús implica un papel clave en la experiencia turística, recorriendo algunas rutas más destacadas de Noruega, garantizando un viaje seguro y agradable.

Entre las funciones contempladas, se incluyen conducir de forma segura por distintas rutas, realizar inspecciones previas al viaje, como iniciar sesión en el sistema, comprobar neumáticos, luces, niveles de aceite y combustible, además de mantener la limpieza y el buen estado del vehículo.

El SEPE recoge ofertas laborales en Noruega con grandes condiciones
El SEPE recoge ofertas laborales en Noruega con grandes condiciones Envato Elements

Los requisitos exigidos para el puesto son contar con carné D/DE, código 95, experiencia previa en la conducción de autobuses y carné de transporte de pasajeros (PCV/Kjøreseddel), este último valorable pero no obligatorio.

Para este puesto, se contempla un salario aproximado de 3.400 euros mensuales, a los que se suma la paga de vacaciones y bonificaciones, en jornada completa. Los horarios son rotativos, con una media de 40 horas semanales y posibilidad de realizar horas extra.

Salario de más de 40.000 euros

En el caso de aquellos aspirantes que estén interesados en trabajar como conductores de camión, se ofrecen vacantes que requieren el permiso de conducir clase C/YSK, buena condición física y capacidad para trabajar de forma eficiente.

En este caso, la función del conductor será la recogida y transporte de residuos domésticos en rutas establecidas. Además, se deberá supervisar la clasificación de residuos y el registro de incidencias, comunicarse con los clientes y ofrecer orientación cuando sea necesario, así como realizar otras tareas propias del servicio de recogida.

La empresa valora especialmente que los aspirantes muestren gran iniciativa, autonomía y productividad en la gestión de tareas. Por ello, ofrecen una jornada de 7,5 horas (de 06:00 a 13:30 horas), un puesto de trabajo estable con licencia de clase C y un salario anual de hasta 44.041 euros, en función de la experiencia.

