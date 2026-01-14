El SEPE abre la puerta a empleos con teletrabajo y sueldos de hasta 50.000 euros

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha actualizado su portal oficial Empléate con una nueva batería de ofertas de trabajo que destacan por dos factores clave en el actual mercado laboral: la opción de teletrabajo y salarios que pueden alcanzar los 50.000 euros brutos anuales. Se trata de vacantes activas en distintos puntos de España y dirigidas a perfiles muy diversos, desde puestos administrativos hasta profesionales cualificados.

Las nuevas oportunidades incluyen modalidades presenciales, híbridas y completamente remotas, una fórmula cada vez más demandada por los trabajadores y que se ha consolidado como uno de los principales atractivos a la hora de cambiar o encontrar empleo. En paralelo, los sueldos ofertados varían en función del puesto, la experiencia y la responsabilidad, con algunas posiciones que superan ampliamente la media salarial nacional.

Ofertas para distintos perfiles y niveles de experiencia

El listado publicado por el SEPE recoge vacantes en áreas como administración, atención al cliente, ventas, gestión, soporte técnico y perfiles digitales, entre otras. Mientras que los salarios más elevados suelen corresponder a puestos que requieren formación específica o experiencia previa, también hay ofertas accesibles para personas sin experiencia o que buscan una primera oportunidad laboral.

El SEPE lanza nuevas oportunidades laborales con sueldos muy atractivos Envato Elements

Esta diversidad convierte al portal Empléate en una herramienta clave tanto para desempleados como para trabajadores en activo que desean mejorar sus condiciones laborales, optar a mayor flexibilidad o acceder a empleos mejor remunerados.

El teletrabajo, un incentivo clave

La posibilidad de trabajar a distancia se ha convertido en un elemento decisivo en muchas búsquedas de empleo. El SEPE refleja esta tendencia con un número creciente de ofertas que permiten desempeñar las funciones desde casa o combinar presencialidad y trabajo remoto, favoreciendo la conciliación y reduciendo los costes asociados al desplazamiento.

Además, el sistema de búsqueda del portal permite filtrar directamente por teletrabajo, facilitando el acceso a quienes priorizan este tipo de modalidad laboral.

Cómo apuntarse a las ofertas del SEPE y mejorar el currículum

Inscribirse en las vacantes publicadas por el SEPE es un proceso sencillo, aunque seguir algunos pasos clave puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.

Acceder al portal Empléate

El primer paso es entrar en Empléate, la plataforma oficial donde se publican las ofertas activas. Desde ahí se pueden aplicar filtros por provincia, tipo de contrato, jornada o modalidad de teletrabajo.

Crear o actualizar el perfil profesional

Para optar a los puestos es imprescindible registrarse y completar el perfil con datos personales, formación y experiencia laboral. Un perfil detallado mejora la visibilidad ante los empleadores.

Adaptar el currículum a cada oferta

Los especialistas recomiendan no enviar un currículum genérico. Es mejor ajustar el CV a cada vacante, destacando las competencias relacionadas con el puesto, aumenta las opciones de ser seleccionado.

Usar palabras clave claras

Incluir términos habituales del sector y de la oferta —como 'teletrabajo', 'gestión administrativa', 'atención al cliente' o 'soporte técnico'— ayuda a que el perfil sea más fácilmente identificable.

Revisar y enviar la candidatura

Antes de inscribirse, conviene comprobar que toda la información esté actualizada. El portal permite además hacer seguimiento de las candidaturas enviadas.

Una oportunidad en un contexto de alta demanda laboral

La publicación de estas ofertas llega en un momento en el que muchos trabajadores buscan estabilidad, flexibilidad y mejores salarios. Con esta actualización, el SEPE refuerza su papel como intermediario clave entre empresas y demandantes de empleo, ofreciendo un escaparate de oportunidades adaptadas a las nuevas dinámicas del mercado laboral.

Las vacantes ya están disponibles y pueden consultarse de forma gratuita a través del portal oficial Empléate.