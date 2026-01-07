Alerta alimentaria: retiran estos condimentos del supermercado por riesgo de intoxicación

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de un lote de condimentos del supermercado por riesgo de intoxicación.

El producto afectado es la Pasta Di Acciughe de la marca Zarotti, en su lote PH24, con fecha de consumo preferente de 24 de julio de 2026. Este producto de pasta de anchoas se comercializa habitualmente en tubos de aluminio de 60 gramos.

Producto retirado del supermercado por alerta alimentaria Aesan

El aviso ha llegado a las autoridades españolas a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), tras recibir una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia.

Intoxicación por histamina

El lote afectado por esta alerta alimentaria está contaminado con histamina, por lo que su consumo puede suponer un riesgo para todos los usuarios. En caso de haberla comprado, tenerla en casa o encontrarla en el supermercado, se recomienda desecharla y avisar a los responsables de venta.

En caso de haberla consumido y presentar síntomas compatibles con el cuadro de intoxicación (urticaria en palmas de las manos, cara, cabeza y orejas; dolor de cabeza y mareos; dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea) se recomienda acudir a un centro de salud.

La distribución inicial de los productos en España se ha producido en Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid; aunque no se pueden descartar redistribuciones a otras Comunidades Autónomas.

La información relativa a esta alerta alimentaria ha sido trasladada a todas las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para verificar la retirada de todos los productos afectados.