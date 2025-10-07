Los Replicantes
DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo

La primera borrasca de alto impacto de la temporada preocupa a los expertos de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET).

Lluvias de la DANA Alice Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Octubre 2025 17:10 (hace 7 horas)

Alerta en España por la DANA Alice. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de la primera dana de impacto de la temporada, que provocará chubascos muy fuertes y persistentes en las zonas del este peninsular y las Islas Baleares durante las próximas jornadas.

Alice dejará tormentas localmente intensas y acumulaciones de lluvia significativa en cortos períodos de tiempo durante los próximos días, especialmente desde el próximo jueves, 9 de octubre, cuando se podrían llegar a acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas en algunas zonas.

Las intensas lluvias de Alice supondrán la primera DANA de la temporada
Las intensas lluvias de Alice supondrán la primera DANA de la temporada Envato Elements

Ante los riesgos que representa este fenómeno meteorológico, la AEMET recomienda "extremar las precauciones" y mantenerse en todo momento informado de los avisos a través de su página web y app móvil, que actualiza alertas en tiempo real.

Primera DANA de la temporada

La llegada de Alice supone la primera borrasca de impacto de la temporada, que llevará a una nueva alerta a territorios como la Comunidad Valenciana e Islas Baleares, donde el próximo jueves 9 de octubre se podrían llegar a acumular hasta 100 litros en solo cuatro horas en algunas zonas.

Además, se podrán recoger hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en algunas áreas como el litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, así como en islas como Ibiza y Formentera, en el archipiélago balear. Además, se prevén lluvias fuertes en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Región de Murcia, sobre todo en el extremo oriental.

Hasta ahora, no era habitual que una DANA recibiese un nombre concreto. Sin embargo, la AEMET ha anunciado que adoptará esta medida desde este lunes, 6 de octubre, algo que facilitará reconocer el riesgo que está asociado a su llegada, que en todo caso varía según el caso.

La llegada de Alice supone la primera DANA nombrada por el Grupo Suroeste Europeo, al que pertenece la AEMET durante la temporada 2025-2026, formado por los Servicios Meteorológicos Nacionales de Portugal (IPMA), Francia (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux), Andorra (Servei Meteorològic Nacional) y España.

