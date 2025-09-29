Los Replicantes
Buscar
Usuario

Ciencia

Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia

Las lluvias torrenciales se producen once meses después de la DANA que dejó más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana.

Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia
Temporal en Valencia Foto: Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

29 Septiembre 2025 13:59 (hace 15 horas)

Alerta por lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este lunes, 29 de septiembre, avisos rojos por lluvias torrenciales en Valencia, y se prevé que, por el momento, se mantenga hasta la medianoche.

Vídeos Los Replicantes

El nivel rojo es una alerta muy excepcional porque representa un riesgo extraordinario, por lo que supone el máximo nivel de alerta. Por debajo, se sitúa el naranja, que supone un riesgo importante, en el que extremar precauciones y mantenerse informado de la evolución del tiempo. Por el momento, la provincia de Valencia se mantiene en rojo, pero otras provincias como Tarragona, Castellón Alicante o la Región de Murcia ya han pasado al naranja.

Los mayores problemas de este temporal, por tanto, se han concentrado en la provincia de Valencia, donde se han registrado inundaciones y desbordamientos. Una de las zonas en peor situación es el área metropolitana de Valencia, especialmente en l'Horta Sud, la zona cero de la DANA del 29 de octubre, donde se han registrado fuertes tormentas.

La alerta meteorológica también se ha extendido al sistema de transporte público. El servicio Metrovalencia ha informado de que todas las líneas de Metro y tranvía comenzarían a funcionar una hora más tarde este lunes, 29 de septiembre, y con horarios similares a una jornada de fin de semana.

Inundaciones en Valencia: estas son las imágenes del temporal

Las intensas lluvias que han llevado a la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) a decretar la alerta roja en la provincia de Valencia han dejado imágenes especialmente impactantes. Se pueden apreciar inundaciones y desbordamientos en las calles.

Algunos de los municipios más afectados se encuentran en La Safor, como Oliva o Gandia. Se puede apreciar que la intensa lluvia ha dejado las calles prácticamente intransitables y los vehículos tienen gran dificultad para seguir su marcha con normalidad.

También se han visto afectados algunos puntos críticos, como el Barranco de la Saleta, en Aldaia, donde se han llegado a acumular hasta 66 litros por metro cuadrado desde las 00:00 horas. Por entonces, el sistema ES Alert ya había avisado de la necesidad de extremar las precauciones y acudir a alturas elevadas para evitar el riesgo de las inundaciones.

Otro punto especialmente afectado por las lluvias, aunque ya ha abandonado la alerta roja, es la provincia de Tarragona. Se han llegado a registrar 275 litros por metro cuadrado en Amposta durante la jornada de este domingo, 28 de septiembre.

También las lluvias han afectado sensiblemente a la provincia de Zaragoza, que ha dejado inundaciones y desbordamientos. Algunos puntos muy sacudidos por las intensas precipitaciones son Cuarte de Huerva o María de Huerva.

Por el momento permanece el aviso rojo en Valencia y se prevé que los peores momentos del temporal puedan llegar durante las próximas horas, con el litoral como punto más afectado. Mientras tanto, la Generalitat de Cataluña cree que la peor cara ya ha pasado en su territorio y la alarma se ha reducido en Tarragona ya al nivel naranja.

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  4. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  5. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  6. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  7. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  8. Los 10 terremotos más grandes de la historia
  9. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  10. El escatológico reto viral de moda: obliga a evacuar de urgencia una piscina de Jaén
Artículos relacionados
Se activa la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia a casi un año de la DANA

Se activa la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia a casi un año de la DANA

La jueza de la DANA cita a la vicepresidenta Susana Camarero: ofrece a Mazón ser imputado

La jueza de la DANA cita a la vicepresidenta Susana Camarero: ofrece a Mazón ser imputado

Alerta AEMET: llega una DANA a España con graves consecuencias

Alerta AEMET: llega una DANA a España con graves consecuencias

Ingresa por intento de suicidio el ex comisionado para la DANA que falseó su currículum

Ingresa por intento de suicidio el ex comisionado para la DANA que falseó su currículum

Contenidos que te pueden interesar
Qué es Guam Killer: el aterrador misil nuclear chino que teme Estados Unidos

Qué es Guam Killer: el aterrador misil nuclear chino que teme Estados Unidos

Trasladan de nuevo a Ana Julia por un incidente: el objeto prohibido hallado en su celda

Trasladan de nuevo a Ana Julia por un incidente: el objeto prohibido hallado en su celda

Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal

Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal

De que ha muerto Raúl Ramírez, portero del Colindres, a los 19 años

De que ha muerto Raúl Ramírez, portero del Colindres, a los 19 años

El chef Pepe Arpa, estrella Michelin, critica la gastronomía "de ricos": menús a 20 euros

El chef Pepe Arpa, estrella Michelin, critica la gastronomía "de ricos": menús a 20 euros

Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia

Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia

Hospitalizada una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón (Madrid)

Hospitalizada una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón (Madrid)