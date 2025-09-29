Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia

Alerta por lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este lunes, 29 de septiembre, avisos rojos por lluvias torrenciales en Valencia, y se prevé que, por el momento, se mantenga hasta la medianoche.

El nivel rojo es una alerta muy excepcional porque representa un riesgo extraordinario, por lo que supone el máximo nivel de alerta. Por debajo, se sitúa el naranja, que supone un riesgo importante, en el que extremar precauciones y mantenerse informado de la evolución del tiempo. Por el momento, la provincia de Valencia se mantiene en rojo, pero otras provincias como Tarragona, Castellón Alicante o la Región de Murcia ya han pasado al naranja.

Los mayores problemas de este temporal, por tanto, se han concentrado en la provincia de Valencia, donde se han registrado inundaciones y desbordamientos. Una de las zonas en peor situación es el área metropolitana de Valencia, especialmente en l'Horta Sud, la zona cero de la DANA del 29 de octubre, donde se han registrado fuertes tormentas.

La alerta meteorológica también se ha extendido al sistema de transporte público. El servicio Metrovalencia ha informado de que todas las líneas de Metro y tranvía comenzarían a funcionar una hora más tarde este lunes, 29 de septiembre, y con horarios similares a una jornada de fin de semana.

Inundaciones en Valencia: estas son las imágenes del temporal

Las intensas lluvias que han llevado a la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) a decretar la alerta roja en la provincia de Valencia han dejado imágenes especialmente impactantes. Se pueden apreciar inundaciones y desbordamientos en las calles.

⛈️ La tormenta está dando una pequeña tregua en la zona de La Safor, donde nos deja imágenes de la Playa de Gandia como las siguientes, con calles y bajos de garaje todavía anegados ???? pic.twitter.com/p0AUinz7XK — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) September 29, 2025

Algunos de los municipios más afectados se encuentran en La Safor, como Oliva o Gandia. Se puede apreciar que la intensa lluvia ha dejado las calles prácticamente intransitables y los vehículos tienen gran dificultad para seguir su marcha con normalidad.

⛈️ Se están registrando precipitaciones de gran intensidad en tormentas estáticas en La Safor, afectando a municipios como Oliva y Gandia ⚠️



???? Oliva N332 / Paseo Joan Fuster / Playa de Gandia https://t.co/bWYB7ADrnI pic.twitter.com/ZTlGAdk7cD — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) September 29, 2025

También se han visto afectados algunos puntos críticos, como el Barranco de la Saleta, en Aldaia, donde se han llegado a acumular hasta 66 litros por metro cuadrado desde las 00:00 horas. Por entonces, el sistema ES Alert ya había avisado de la necesidad de extremar las precauciones y acudir a alturas elevadas para evitar el riesgo de las inundaciones.

⛈️ Imágenes de hace unos momentos del Barranco de la Saleta, en Aldaia, donde se han llegado a acumular hasta 66mm (66 litros por m²) desde las 00h según @avamet ???? pic.twitter.com/xE3NbnyZcn — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) September 28, 2025

Otro punto especialmente afectado por las lluvias, aunque ya ha abandonado la alerta roja, es la provincia de Tarragona. Se han llegado a registrar 275 litros por metro cuadrado en Amposta durante la jornada de este domingo, 28 de septiembre.

???? Amposta, in southern Catalonia, registers 275 liters per square meter after torrential rain recorded since Sunday



Interior minister Núria Parlon said "worst is now over"



More: https://t.co/iYUo0wG6eb pic.twitter.com/BLbXK9dtHH — Catalan News (@catalannews) September 29, 2025

#FenómenosExtremos ⛈️ Tarragona amanece en aviso rojo por lluvias torrenciales.

> En Amposta se han superado los 240 l/m² desde anoche. Calles inundadas, cortes de carreteras y suspensión de clases en Montsià y Baix Ebre marcan la jornada. pic.twitter.com/MUgqw647GM — Eltiempo.es (@ElTiempoes) September 29, 2025

También las lluvias han afectado sensiblemente a la provincia de Zaragoza, que ha dejado inundaciones y desbordamientos. Algunos puntos muy sacudidos por las intensas precipitaciones son Cuarte de Huerva o María de Huerva.

⚠️⛈️ Así se encontraban hoy algunas calles de la localidad de María de Huerva ( #Zaragoza). Esperemos que no haya daños personales. ????#Lluvias #Tormentas. #FMA pic.twitter.com/ShzcZ7H8zu — InfoMeteoTuit (@InfoMeteoTuit) September 28, 2025

???????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????



Tormenta torrencial deja calles anegadas, coches atrapados y más de 30 rescates en la capital aragonesa. Municipios cercanos como Cuarte y Cadrete también afectados.



Fuente: SER

Like y ???? #Zaragoza #España #Tormenta pic.twitter.com/vsITCwbNpV — Global Network News ???? (@iluminnatii) September 28, 2025

#FenómenosExtremos Temporal en Zaragoza: más de 1.600 avisos al 112 ????

> Las lluvias torrenciales han provocado graves incidencias en Zaragoza y su área metropolitana. El 112 Aragón atendió 1.664 llamadas y gestionó 126 incidentes en pocas horas. pic.twitter.com/IhhjSj3fF8 — Eltiempo.es (@ElTiempoes) September 29, 2025

Por el momento permanece el aviso rojo en Valencia y se prevé que los peores momentos del temporal puedan llegar durante las próximas horas, con el litoral como punto más afectado. Mientras tanto, la Generalitat de Cataluña cree que la peor cara ya ha pasado en su territorio y la alarma se ha reducido en Tarragona ya al nivel naranja.