Ni Madrid ni Andalucía: esta es la comunidad que gasta más dinero per cápita en Lotería

Con la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad, surgen muchas dudas sobre cómo afrontan los españoles este evento. ¿Cuál es la comunidad autónoma que invierte más dinero en comprar décimos?

A pesar de que pueden venir a la cabeza las regiones más pobladas en los primeros puestos, la realidad de los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) es completamente diferente.

El Sorteo de Lotería de Navidad marca una de las épocas más familiares del año .

El concepto de mayor gasto no se sitúa solo en el volumen total de ventas, sino que también atiende al gasto por habitante. Se trata de analizar qué comunidades gastan más dinero per cápita, ateniendo también a su población.

La comunidad que lidera el gasto en Lotería en España, según los datos oficiales

De este modo, el estudio indica que Castilla y León vuelve a situarse como la comunidad autónoma con mayor gasto per cápita en Lotería en España, con una media de 121,28 euros por habitante. Por detrás se sitúan Asturias con 119,67 euros, y La Rioja, con 113,96 euros, muy por encima de la media española.

Los datos también señalan que el gasto medio en España es de 76,08 euros por habitante, por lo que Castilla y León se juega casi el doble que la media. Los datos ahora recopilados en 2025 no son una excepción, ya que esta comunidad también encabezó el ranking en 2023 (113,53 euros) y en 2024 (117,76 euros).

Por su parte, la Comunidad de Madrid lidera el total de dinero en venta de Lotería, con 575,08 millones de euros. Le siguen Andalucía (522,7 millones), Cataluña (446,1 millones) y la Comunidad Valenciana (426,3 millones). En este caso, lideran los territorios con mayor población, ya que responde a términos absolutos.