Comprobar Lotería Sorteo El Gordo de Navidad: así puedes saber si tu número está premiado

El Sorteo de El Gordo de Lotería de Navidad 2025 ha dejado multitud de premios y ahora es vital comprobar si hemos sido agraciados.

Sorteo Lotería de Navidad El Gordo 2025 Foto: SELAE
22 Diciembre 2025 14:37 (hace 7 horas)

Ya se conocen los resultados oficiales del Sorteo de El Gordo de la Lotería de Navidad 2025. El primer premio ha ido al 79432, vendido en su mayor parte en las localidades leonesas de La Bañeza, Villablino y La Polk de Gordón; así como en Madrid. Será agraciado con 400.000 euros por décimo.

El segundo premio ha sido el 70048, vendido íntegramente en la administración de la calle Barquillo de Madrid, con 125.000 euros al décimo. El tercero ha sido el 90693, con 50.000 euros al décimo.

Además, los cuartos premios son el 78477 y el 25508 con 20.000 euros al décimo y cuatro de los ocho quintos premios, el 23112, el 60649, el 77715, el 25412, el 61366, el 94273, el 41716 y el 18669; que cuentan con 6.000 euros al décimo.

Cómo comprobar premios Sorteo El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El sorteo de la Lotería de Navidad ha repartido 2.772 millones de euros en premios y, en algunos casos, también puede suponer un importante pellizco. Por este motivo, es vital comprobar el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025.

Para comprobar si hemos sido agraciados con algún tipo de premio, tan solo será necesario acudir a la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. El organismo ha situado un buscador oficial en la zona derecha de su página web oficial, donde podemos comprobar por número, participación e indicando siempre la fecha expresa del Sorteo de Navidad.

Buscador oficial para comprobar el Sorteo El Gordo Lotería Nacional 2025
Buscador oficial para comprobar el Sorteo El Gordo Lotería Nacional 2025 Loterías y Apuestas del Estado

Con estos sencillos pasos podremos comprobar rápidamente y desde casa si tenemos algún premio agraciado. Posteriormente, tan solo habrá que desplazarse hasta una administración de Lotería Nacional para recibir el premio correspondiente.

