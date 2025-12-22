Ya es oficial: este es el premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Ya es oficial. El premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025 es el número 79432, que ha resultado premiado con un importe de 400.000 euros por décimo. Esto supone una ganancia de 20.000 euros por cada euro jugado.

El segundo premio ha sido el 70048, que se ha vendido íntegramente en la administración de la calle Barquillo de Madrid, con 125.000 euros al décimo. Poco después se ha conocido el el 78477, siendo uno de los cuartos con un premio de 20.000 euros al décimo.

También se conocen dos de los ocho quintos premios, el 23112 y el 60649, que cuentan con una dotación de 6.000 euros al décimo. Los premios se están conociendo en directo en un evento de Loterías.

Premios de la Lotería de Navidad 2025: qué administraciones han vendido las participaciones

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 reparte un total de 2.772 millones de euros en premios. El mayor está dado con 400.000 euros por décimo, que alcanzan los 4 millones de euros al billete.

En la edición de este año, la comunidad que ha vendido más lotería en el sorteo ha sido Madrid, con más de 2.776.000 billetes vendidos. Cerca se sitúa Andalucía, con más de 2.602.500 billetes.

Por el contrario, los territorios que han vendido menos lotería en 2025 han sido La Rioja con casi 170.182 billetes y la Comunidad Foral de Navarra, con más de 198.470. En este recuento no se incluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.