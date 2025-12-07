'El Gordo' de la Lotería de Navidad: cuáles han sido los números premiados

Como cada 22 de diciembre llega el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde miles de personas se llenan de esperanza e ilusión por ver realizados sus sueños gracias a los premios que reparte este sorteo.

La Lotería de Navidad lleva celebrándose desde principios del siglo XIX —concretamente, desde 1812— y es que son muchos los participantes que esperan este ansiado día como uno de los eventos más importantes del año. Hay algunos que tienen su número especial con el que llevan jugando toda la vida, otros prefieren que sea la mano del lotero el que les asigne el número y otros cogen cualquier décimo.

Números premiados

Sea cual sea la preferencia de cada uno a la hora de escoger el décimo, lo que es una realidad es que es una cuestión de azar y suerte. Hay algunos números que no han salido jamás, ni el 00.000 ni el 99.999. En cambio, los décimos que han llevado números comprendidos entre el 00.000 y el 09.999 han sido los que más se han hecho con el primero premio.

Ahora, tenemos todas las conjugaciones de números posibles desde el 00.000 hasta el 99.999, pero esto no siempre ha sido así. En 1969, se ampliaron los números hasta el 60.000; en 1989, llegaban al 66.000; en 2005, hasta el número 85.000; y ya, en 2011, se amplió hasta el 99.999; por lo que si contamos el 00.000, tenemos un total de 100.000 números para poder jugar.

Desde 1812, la cantidad de números premiados hasta el 2024 han sido 214, incluyendo los sucesos extraordinarios de 1938, que a causa de la Guerra Civil se celebró dos veces el sorteo. 211 han sido números distintos, pero el 15.640 y el 20.297 han aparecido repetidos a lo largo de la historia. Si quieres saber todos los números que han aparecido a lo largo de los años, epdata ha realizado un gráfico recopilando todos estos datos.

El primer Gordo fue el 03.604 en 1812 y el último fue 72.480 en 2024. Hay una franja de números que jamás se ha alzado con el primer premio que es la comprendida entre 90.000 y el 99.999; ¿será este año el primero en el que 'El Gordo' sea un número tan alto?