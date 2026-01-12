El municipio de Madrid que usará el ADN canino para multar con hasta 600 euros

Los dueños de un animal doméstico tienen multitud de responsabilidades por cubrir. En el caso de los perros, es fundamental limpiar sus excrementos cuando salen a pasear para garantizar la buena higiene en la vía pública.

Para evitar este tipo de situaciones, la localidad madrileña de Tres Cantos ha comenzado a utilizar un sistema que detecta el ADN canino para multar a aquellos dueños que intenten evadirse de su obligación de recoger las heces del animal.

El servicio incluye multas que van desde los 300 a los 600 euros, que se impondrán a todas aquellas personas que no cumplan con la obligación de recoger los excrementos de sus mascotas.

El Ayuntamiento justifica esta medida en la necesidad de mantener la buena higiene en todas las aceras del municipio. No se impondrá una 'patrulla anticanina', pero se realizarán análisis en días aleatorios con un técnico de laboratorio y un policía para localizar excrementos no recogidos y determinar el ADN de las mascotas.

Las multas buscan fomentar la correcta higiene de las calles evitando conductas incívicas Pexels

Las sanciones serán severas y quieren evitar que los dueños de los animales incurran en la misma falta en diversas ocasiones. La primera multa será de 300 euros, pero se contemplan sanciones de hasta 600 euros en caso de reincidencia.

Ya se impone en otro municipio madrileño

Esta medida no es exactamente inédita en la Comunidad de Madrid. En Torrejón de Ardoz se puso en marcha el pasado mes de octubre el Plan de Choque Permanente de Limpieza.

El Ayuntamiento defendió la necesidad de ahondar en la limpieza de la localidad, por lo que arrancó una campaña de sanciones para evitar conductas incívicas, como no depositar residuos dentro de los contenedores o no recoger los excrementos de las mascotas.

En el caso de Torrejón de Ardoz, las multas por no recoger los excrementos caninos ascienden a 300 euros. Además, es obligatorio llevar una botella de agua para limpiar los orines. También se multa con 90 euros por dejar la basura fuera de los contenedores.