Envenenan al perro del alcalde de Paterna del Campo (PSOE) tras suspender un acto taurino

El alcalde ha achacado el brutal ataque a una oleada de "polarización política" que está acrecentada por la reciente ola ultra.

El alcalde de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez, junto a una fotografía de un perro Foto: PSOE Paterna del Campo | Pexels (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Agosto 2025 13:05 (hace 15 horas)

El alcalde de Paterna del Campo (PSOE), en la provincia de Huelva, Juan Salvador Domínguez, ha denunciado el envenenamiento mortal de su perro tras la suspensión de un evento taurino que se había programado en la localidad.

"Cuando se polariza tanto las cosas, suceden estas barbaridades, hoy me he encontrado a mi perro envenenado en la casa de mis suegros", ha expresado en su perfil de Instagram. Además, ha adjuntado una imagen como prueba y se ha cuestionado: "Quién es tan canalla y tan cobarde para hacer algo así". "Estáis enfermos", ha zanjado.

El regidor considera que estos hechos pueden estar relacionados con la suspensión de la tradicional suelta de vaquillas en el municipio. El evento taurino no se ha podido llevar a cabo después de que la Junta de Andalucía haya negado la autorización por carecer de un documento.

"Se ha vendido como que este equipo de Gobierno quiere eliminar el evento taurino y eso ha tenido repercusión en redes y una saña contra mi persona fuera de lo común, cuando no hemos querido eliminar nada", ha expresado el alcalde en declaraciones a la Cadena SER.

"No se trata de siglas, ni de colores"

La noticia ha generado una oleada de apoyos al alcalde. El ex regidor de Hinojos, Miguel Ángel Curiel (PSOE) ha expresado su solidaridad y ha llamado a "concienciar a la sociedad a que cierre filas frente al odio", puesto que "no se trata de siglas, ni de colores, se trata de humanidad, de respeto y de justicia".

Por su parte, el PSOE de La Zarza-Perrunal ha mostrado su "apoyo y cariño" a Domínguez por los "episodios de daño y odio que junto a su familia está sufriendo perpetrado por unos sin vergüenzas desalmados que no entienden que la política es diálogo, discrepancia, acuerdos y desacuerdos, pero nunca violencia y muerte".

La formación considera que todo lo ocurrido es consecuencia de "políticas polarizadas ultras que se transmiten desde las altas esferas y llegan a nuestras calles, hasta nuestros hogares", así como representan "un mal recuerdo de una época muy oscura de nuestra historia".

