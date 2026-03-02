Noticias

Muere un niño de dos años atragantado con una gominola en A Coruña

Los hechos ocurrieron durante una reunión familiar en la que se estaba celebrando el cumpleaños de la madre del menor.

Muere un niño de dos años atragantado con una gominola en A Coruña
Una gominola Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Marzo 2026 13:45 (hace 19 minutos)

Tragedia en el municipio coruñés de Carballo. Un niño de dos años ha muerto al atragantarse con una gominola en mitad de una celebración familiar con motivo de un cumpleaños.

Vídeos Los Replicantes

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de este sábado, 28 de febrero, cuando los servicios de Emergencias 112 recibieron un aviso alertando de que un menor tenía dificultades para respirar en su vivienda.

Los equipos sanitarios y del 061, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta la vivienda. Allí, comenzaron a realizarle la maniobra de Heimlich sin éxito, ya que la gominola quedó bloqueada en las vías respiratorias del menor.

En plena celebración familiar

Los hechos ocurrieron cuando la familia celebraba el cumpleaños de la madre del menor fallecido. El cuerpo del niño fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), donde se le practicó la autopsia que confirmó que la causa de la muerte fue un atragantamiento.

El menor falleció durante el cumpleaños de su madre
El menor falleció durante el cumpleaños de su madre Envato Elements

Los atragantamientos son una de las principales causas de muerte no natural en España. La maniobra de Heimlich es fundamental para actuar en este tipo de situaciones, con compresiones abdominales bajo el diafragma. Es fundamental que la persona tosa, ya que logra expulsar la obstrucción fuera de las vías respiratorias.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Una reportera casi muere atragantada y lo cuenta para concienciar sobre la maniobra de Heimlich

Una reportera casi muere atragantada y lo cuenta para concienciar sobre la maniobra de Heimlich

Maniobra de Heimlich: cómo hacértela a ti mismo si te atragantas y estás solo

Maniobra de Heimlich: cómo hacértela a ti mismo si te atragantas y estás solo

Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Muere atragantada a los 60 años al comer una ensaimada en Mallorca

Muere atragantada a los 60 años al comer una ensaimada en Mallorca

Contenidos que te pueden interesar

Muere la influencer Gabriela Martins con 31 años

Muere la influencer Gabriela Martins con 31 años

La Policía Nacional advierte de un nuevo método de robo al entrar en el coche

La Policía Nacional advierte de un nuevo método de robo al entrar en el coche

Por qué Israel y Estados Unidos atacan Irán: claves del conflicto

Por qué Israel y Estados Unidos atacan Irán: claves del conflicto

Calendario de Semana Santa 2026 en Madrid: fechas y procesiones

Calendario de Semana Santa 2026 en Madrid: fechas y procesiones

Confirmado por Hacienda: nuevo requisito a todos los perceptores del IMV

Confirmado por Hacienda: nuevo requisito a todos los perceptores del IMV

De qué ha muerto el actor Bobby J. Brown ('The Wire') a los 62 años

De qué ha muerto el actor Bobby J. Brown ('The Wire') a los 62 años

Adiós Ikea: cierra esta importante tienda en España el 1 de marzo

Adiós Ikea: cierra esta importante tienda en España el 1 de marzo

Adiós Cercanías Madrid: cambia el recorrido de esta histórica línea el 28 de febrero

Adiós Cercanías Madrid: cambia el recorrido de esta histórica línea el 28 de febrero