Muere un niño de dos años atragantado con una gominola en A Coruña

Tragedia en el municipio coruñés de Carballo. Un niño de dos años ha muerto al atragantarse con una gominola en mitad de una celebración familiar con motivo de un cumpleaños.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de este sábado, 28 de febrero, cuando los servicios de Emergencias 112 recibieron un aviso alertando de que un menor tenía dificultades para respirar en su vivienda.

Los equipos sanitarios y del 061, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta la vivienda. Allí, comenzaron a realizarle la maniobra de Heimlich sin éxito, ya que la gominola quedó bloqueada en las vías respiratorias del menor.

En plena celebración familiar

Los hechos ocurrieron cuando la familia celebraba el cumpleaños de la madre del menor fallecido. El cuerpo del niño fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), donde se le practicó la autopsia que confirmó que la causa de la muerte fue un atragantamiento.

El menor falleció durante el cumpleaños de su madre Envato Elements

Los atragantamientos son una de las principales causas de muerte no natural en España. La maniobra de Heimlich es fundamental para actuar en este tipo de situaciones, con compresiones abdominales bajo el diafragma. Es fundamental que la persona tosa, ya que logra expulsar la obstrucción fuera de las vías respiratorias.