Muere un niño de dos años atragantado con una gominola en A Coruña

Tragedia en el municipio coruñés de Carballo. Un niño de dos años ha muerto al atragantarse con una gominola en mitad de una celebración familiar con motivo de un cumpleaños.
- Nolasco: "El instinto es fundamental en la música"
- Carmen Lemos: "Mi mayor renacimiento ha sido aprender a soltar"
- Roi: "Suelo crear mis canciones dependiendo del momento vital en el que me encuentre"
- Daniel Da Silva comenta su tema 'Bailando en la Luna' y habla del artista que lleva dentro
- Pikete trae su single con Maisak 'Periódico de ayer' y habla sobre trap
- Alfred García presenta 'T'estimo es te quiero y opina sobre Melody en Eurovisión 2025
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de este sábado, 28 de febrero, cuando los servicios de Emergencias 112 recibieron un aviso alertando de que un menor tenía dificultades para respirar en su vivienda.
Los equipos sanitarios y del 061, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta la vivienda. Allí, comenzaron a realizarle la maniobra de Heimlich sin éxito, ya que la gominola quedó bloqueada en las vías respiratorias del menor.
En plena celebración familiar
Los hechos ocurrieron cuando la familia celebraba el cumpleaños de la madre del menor fallecido. El cuerpo del niño fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), donde se le practicó la autopsia que confirmó que la causa de la muerte fue un atragantamiento.
Los atragantamientos son una de las principales causas de muerte no natural en España. La maniobra de Heimlich es fundamental para actuar en este tipo de situaciones, con compresiones abdominales bajo el diafragma. Es fundamental que la persona tosa, ya que logra expulsar la obstrucción fuera de las vías respiratorias.