Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Ante un atragantamiento grave, cada segundo es importante. Aprende a aplicar la maniobra de Heimlich y qué hacer según la edad.

Actuación en adultos de la maniobra de Heimlich. Foto: CC
Ainhoa Pino

26 Enero 2026 14:53 (hace 7 horas)

La maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios pensada para actuar ante un atragantamiento, cuando un objeto o alimento bloquea la vía aérea. Su objetivo es expulsar la obstrucción para que la persona pueda volver a respirar con normalidad.

Se realiza cuando hay signos de asfixia, es decir, cuando la persona no puede respirar, no puede hablar o la tos es ineficaz (no logra expulsar nada). Si la persona tose con fuerza y puede respirar, lo recomendable es animarla a seguir tosiendo y vigilar su evolución.

La técnica consiste en aplicar empujes abdominales hacia dentro y hacia arriba, colocándose detrás de la persona y presionando en la zona entre el ombligo y el esternón. Eso sí, la forma de actuar cambia según quién se atragante (adulto, niño, bebé o embarazada), por lo que conviene adaptar la maniobra a cada caso.

Adultos y niños (más de un año)

1. Comprueba si tose con fuerza: si puede toser y respirar, que siga tosiendo.

2. Si la tos es ineficaz, colócate detrás e inclina un poco el tronco hacia delante.

3. Coloca el puño entre el ombligo y el esternón, y la otra mano sobre el puño.

4. Da empujes rápidos hacia dentro y hacia arriba (como si quisieras dibujar una "J"). Repite hasta que expulse el objeto o pierda el conocimiento.

Bebés (menores de un año)

No se realizan empujes abdominales.

1. Coloca al bebé boca abajo sobre tu antebrazo, con la cabeza más baja que el cuerpo, y sujeta la mandíbula.

2. Da cinco golpes firmes entre las escápulas.

3. Gíralo boca arriba y realiza cinco compresiones torácicas (con dos dedos en el centro del pecho).

4. Alterna cinco y cinco hasta que respire o llegue ayuda.

Embarazadas o personas con obesidad

1. Colócate detrás y usa empujes en el pecho (no en el abdomen), en el centro del esternón.

2. Presiona hacia dentro de forma firme y repetida hasta que expulse la obstrucción.

Si la persona pierde el conocimiento

Llama al 112 y empieza la RCP.

Errores comunes que debes evitar

  • Meter los dedos a ciegas en la boca: puedes empujar el objeto más hacia dentro. Solo retíralo si está a la vista.
  • Hacer Heimlich si la persona tose con fuerza o puede respirar: en ese caso, lo indicado es animar a toser y vigilar.
  • Aplicar empujes abdominales a un bebé: en menores de 1 año se usan golpes interescapulares y compresiones torácicas.
  • Olvidar llamar a emergencias ante una obstrucción grave o si hay pérdida de conciencia: pide ayuda cuanto antes y, si cae, inicia la RCP.

