Muere a los 23 años Damiano Alberti tras tres años luchando contra el cáncer

Damiano Alberti era un influencer italiano conocido por su contenido de estilo de vida y por una relación muy cercana con su comunidad, a la que actualizaba con frecuencia sobre su día a día.

Su notoriedad creció especialmente a partir de mayo de 2023, cuando contó públicamente que le habían diagnosticado un tumor maligno en una pierna. Desde entonces, convirtió su perfil en un diario de la enfermedad: tratamientos, ingresos y el impacto emocional del proceso.

A lo largo de ese tiempo, mantuvo su actividad en plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y Twitch, donde fue sumando seguidores.

Vídeos clave y el último tramo de su lucha

Uno de los puntos de inflexión fue el vídeo "365 días después: la historia de mi enfermedad", en el que repasó cómo supo que tenía un tumor maligno y lo que supuso el primer año de tratamiento.

En septiembre de 2025 publicó una actualización especialmente dura: contó que la evolución clínica del último año había sido "desalentadora" y habló abiertamente del deterioro de su salud mental durante ese periodo.

Ese mismo mes, su situación se agravó cuando tuvo que ser hospitalizado tras desmayarse en casa, lo que le llevó a avisar a su audiencia de que no podría mantener el ritmo de publicaciones. Días después comunicó que había recibido el alta "sin poder quejarse de los resultados".

"500 días para vivir de nuevo"

En su último vídeo de YouTube, titulado "500 giorni per tornare a vivere", miró atrás a ese tramo más crítico y trató de reencuadrar el futuro desde la idea de centrarse en el presente.

Y en diciembre del año pasado compartió uno de los mensajes más celebrados por sus seguidores: había vuelto a caminar, un hito que reactivó la ola de apoyo en torno a su recuperación.

La despedida de su familia

La familia confirmó el fallecimiento con un mensaje en Instagram en el que subrayó el final del sufrimiento: "Damiano es libre de todo lo que ha vivido", y agradecieron a sus seguidores el apoyo y respeto mostrado durante la enfermedad. También destacaron que Alberti "quería" a su comunidad y que se sentía orgulloso de lo que había construido.