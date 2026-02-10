Muere el influencer Ángel Montoya: se lanzó de un puente en pleno directo de Instagram

Luto en las redes sociales. El influencer Ángel Montoya ha muerto a los 30 años después de lanzarse desde un puente sobre aguas turbulentas en el río Cauca, uno de los retos virales más extremos hasta la fecha, con los que había logrado fama en redes sociales.

Montoya se lanzó en el peor momento, ya que el agua circulaba con fuerte virulencia. Por este motivo, fue arrastrado por un torrente y no pudo salir con vida después de luchar contra la corriente.

El influencer colombiano era muy conocido por sus habituales publicaciones con retos extremos y cargados de adrenalina. Así había acumulado multitud de seguidores. En esta ocasión, seguía una tendencia popular en la que los usuarios superan límites físicos tan solo por obtener más visualizaciones en redes sociales.

Una muerte muy dolorosa y varios días de búsqueda

Las autoridades del Valle de Cauca, en Colombia, mantuvieron una intensa investigación hasta localizar su cuerpo. Se encontró en unos areneros que adelantaban el trabajo de extracción del material en el sector de Bolivar Valle, que dieron aviso a las autoridades.

El cuerpo se había dado por desaparecido desde el 27 de enero, cuando fue atrasado por la corriente, algo que quedó registrado en un vídeo en pleno directo en redes sociales, un vídeo que después se viralizó en plataformas.

El influencer se preparó para el salto en una zona conocida por tener corrientes cambiantes, ignorando todas las advertencias de las autoridades sobre las condiciones del agua en esta época del año.

A pesar de la determinación que muestra en el vídeo, la fuerza del caudal rápidamente lo arrastró sin piedad. A pesar de sus esfuerzos por nadar hacia la orilla, no logró escapar del torrente y quedó atrapado en las duras corrientes del río.

Los equipos de bomberos, buzos y voluntarios locales peinaron los márgenes del río durante cuatro días, pero las condiciones climáticas adversas y la profundidad del Cauca complicaron todas las labores de rastro. Finalmente, el cuerpo apareció varios kilómetros río abajo, en una zona de vegetación densa.

Los familiares pudieron finalmente confirmar la identidad gracias al trabajo de un equipo de peritos forenses, dado su mal estado. Estos hechos han puesto de relieve los riesgos de las redes sociales y la crudeza de los retos virales llevados al extremo.