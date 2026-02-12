Los Replicantes
Muere la influencer Chinnu Papu a los 24 años

Las autoridades consideran sospechosas las condiciones de su fallecimiento y ya tienen varias hipótesis.

La influencer Chinnu Papu Foto: Instagram @_chinnupapu_official
12 Febrero 2026 17:46 (hace 1 hora)

Luto en las redes sociales. La influencer Chinnu Papu ha muerto a los 24 años. La joven fue encontrada sin vida en su piso de la ciudad costera de Kasaragod, en India, el pasado 9 de febrero.

Su cuerpo fue encontrado colgado del ventilador con una sábana, a la llegada de las autoridades. A pesar de que los servicios de emergencia actuaron de inmediato, tan solo se pudo certificar su muerte.

Las primeras pesquisas de la investigación apuntan a una muerte por suicidio. Sin embargo, la familia no da credibilidad a esta versión. La joven estaba inmersa en un proceso de divorcio: "Tenía un hijo de cuatro años, parecía feliz y nos habló con alegría justo el día anterior", ha recordado su padre.

La muerte de la influencer Chinnu Papu a los 24 años ha causado gran conmoción
La muerte de la influencer Chinnu Papu a los 24 años ha causado gran conmoción Instagram @_chinnupapu_official

Las autoridades, en todo caso, no han dado por cerrada la investigación. Se está barajando la posible participación de una persona de su entorno y la familia ya ha proporcionado información relevante: "Había paz en casa y no se mencionó ningún problema. Desconozco si tenía problemas con su amigo", señala su padre.

Gran fama en redes sociales

Chinnu Papu, con más de 200.000 seguidores en Instagram, se hizo muy conocida en redes sociales por publicar frecuentemente vídeos en los que compartía su rutina diaria y enseñaba recetas o curiosidades sobre la gastronomía local.

La noticia sobre su fallecimiento ha causado gran conmoción en su ciudad natal, donde era muy reconocida y querida. Su labor para dar a conocer los aspectos más interesantes de su cultura le habría granjeado buena fama entre sus vecinos.

