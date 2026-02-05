Muere la modelo y Miss California Andrea Andrade a los 35 años

Luto en el mundo del modelaje. Andrea Andrade, modelo muy conocida en la costa oeste de Estados Unidos y con una gran trayectoria en certámenes de belleza, ha muerto a los 35 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon.

Andrade fue diagnosticada de su enfermedad en 2017 y, por entonces, quiso dar difusión a la realidad de su enfermedad, para normalidad la palabra cáncer, pero también para fomentar la prevención.

La modelo, originaria de California, tenía en su trayectoria la corona de Miss West Coast, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Fresno County, Miss Regional West y Miss California Congeniality.

La modelo Andrea Andrade ha muerto a los 35 años Instagram @andreaandrade39

A lo largo de su carrera también había desarrollado su faceta como actriz en varios anuncios de televisión. Precisamente en el punto álgido de su carrera profesional, los médicos le detectaron, con solo 26 años, un cáncer de colon en estadio 3. A pesar de que le dieron dos años de vida, llegó a vivir casi una década.

"Mi amor eterno"

A pesar de que el fallecimiento de la modelo Andrea Andrade se produjo el pasado 16 de enero, no había salido a la luz hasta ahora. Su marido, Chris Wilson, cofundador junto a ella de la organización Not All Heroes Wear Capes (que concienciaba sobre el cáncer, su detección temprana y atendía a menores en hospitales) ha confirmado la noticia.

En redes sociales, su marido ha compartido una emotiva carta en la que dedica palabras de despedida y de cariño a su esposa ya fallecida: "Mi amor eterno. Sé que esto no es un adiós. Te veré en el otro lado", ha escrito junto a un carrusel de vídeos y fotografías de ambos. "Mantén tus brazos celestiales alrededor de mí, te amo, mi amor", ha zanjado su escrito.