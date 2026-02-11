Los Replicantes
Muere el influencer Xisco Quesada a los 28 años

La muerte del conocido influencer mallorquín ha generado consternación en redes sociales tras el anuncio de su familia.

Adrián Parrondo

11 Febrero 2026 16:11 (hace 6 horas)

Luto en las redes sociales. El influencer Xisco Quesada, que se alzó como un referente al compartir su diagnóstico de un agresivo cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, ha muerto a los 28 años.

Su fallecimiento se ha producido en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona, donde pasó sus últimas semanas acompañado de sus seres queridos, incluyendo sus dos hijos y su prometida, a quien pidió matrimonio solo 48 horas después de conocer el diagnóstico de cáncer.

Su familia ha compartido el fallecimiento de Quesada a través de redes sociales, a la vez que han reconocido su gran compromiso en la divulgación sobre la realidad de esta enfermedad: "Vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis. Desde ese momento decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que nos dejó sin palabras", han señalado.

En el escrito, la familia destaca que el joven "luchó hasta el final con valentía y rodeado del amor de su familia". Además, destacan cómo trabajó en concienciar e inspirar a personas en momentos difíciles, así como han agradecido el cariño de sus seguidores.

Logró ayuda para sus tratamientos

Xisco Quesada divulgó a través de redes sociales cómo fue el diagnóstico de su enfermedad y cómo era la realidad de los tratamientos para un paciente con un agresivo cáncer como el suyo.

En redes sociales, logró una fuerte visibilidad mostrando qué implicaba una palabra como el cáncer y pidió colaboración ciudadana para costear un tratamiento privado, por el que sus seguidores llegaron a recaudar hasta 900.000 euros.

Quesada había lanzado una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe en la que explicaba que había agotado todos los tratamientos de la Seguridad Social y que intentaba pagar otros privados para seguir adelante. Abandonó Mallorca y permaneció dos meses sin ver a sus hijos.

En sus vídeos también dejó patente su voluntad en el caso de que el tratamiento no lograra salir adelante: "Entre un 60 y un 70 % de lo recaudado se donará a una asociación que investigue curas para esta enfermedad, para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. El 30-40 % restante irá destinado a devolver el dinero a los familiares que me han ayudado hasta ahora", señalaba entonces.

