Brutal asesinato en Turquía. El presidente del Club Alemdag Spor de Estambul, Tuncay Meric, ha sido brutalmente asesinado este miércoles, 27 de agosto, por un hombre armado y a cara descubierta.

Los hecho ocurrieron cuando la víctima se encontraba sentado en un café de Cekmekoy, distrito de la ciudad turca, alrededor de las 21:00 horas. Meric recibió un disparo en la cabeza y después fue trasladado al hospital con heridas graves, donde falleció.

El asesino evidenció una espeluznante sangre fría durante su actuación. Entró al lugar caminando sin mayor atisbo de lo que iba a hacer, ejecutó a tiros a Meric y después huyó de la zona con la misma serenidad.

Bajo investigación

Los clientes llamaron inmediatamente al Centro de Emergencias 112, por lo que después llegaron la policía y equipos médicos. "Estaba sentado en la cafetería con mis amigos viendo en la televisión un programa de fútbol. Me levanté para ir al baño y cuando volvía vi a un joven de mediana edad que apuntó con un arma a la persona que estaba a su lado y le disparó. No hubo discusión ni diálogo. Todos echaron a correr en ese momento y yo me tumbé en el suelo", ha relatado un testigo en declaración a los medios trucos.

El equipo Alemdag Spor es un conjunto modesto que milita en una de las ligas regionales en la ciudad de Estambul. Por el momento, el caso continúa bajo investigación y se desconocen las circunstancias que rodean al suceso.