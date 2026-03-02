Vida

Confirmado por la OCU: estas son las mejores tortillas de patata del supermercado

La OCU dictamina cuáles son las mejores tortillas de patata con y sin cebolla para comprar en los supermercados.

02 Marzo 2026 16:34 (hace 10 horas)

Confirmado por la OCU. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 33 productos de tortillas de patata preparadas vendidas en los supermercados de España.

Este es uno de los productos más populares en los supermercados, ya que permite disfrutar rápidamente de un plato emblemático de nuestra cocina, incluyendo las versiones con y sin cebolla.

En pleno auge de la comida preparada en los lineales, dadas las mayores dificultades de la población para conciliar la vida laboral y personal, el estudio intenta aclarar cuáles son las mejores tortillas de patata para nuestra cesta de la compra.

Estas son las mejores tortillas de patata del supermercado, según la OCU

El estudio ha sido realizado por un panel de expertos cocineros, que han catado las diferentes opciones y han coincidido al encontrar varias deficiencias comunes en los productos.

Destacan que los productos envasados tienen una textura arenosa, falta de jugosidad, con patatas duras y una escasa integración con el huevo, sobre todo cuando se preparan con cebolla. Por este motivo, suspenden 22 de las 33 tortillas de patata probadas.

En todo caso, el informe de la OCU señala los mejores productos con y sin cebolla. Para quienes prefieren la tortilla con cebolla, la mejor es la que está disponible en la zona Listo para comer de Mercadona, a precio de 6,54 euros/kg. Pero el estudio señala que tiene un aditivo que se debe consumir con frecuencia, el E211, por lo que destaca como alternativa la tortilla Al punto de DIA, que no lo tiene, a un precio de 4,65 euros/kg.

En el caso de los consumidores de tortilla sin cebolla, la mejor opción del estudio de la OCU es la de Corral de Monegros Fresca (8,17 euros/kg), que tiene una gran calificación en la degustación. Pero también tiene el aditivo E211, por lo que como alternativa también destaca la tortilla sin cebolla de Auchan, marca blanca de Alcampo, por 4,48 euros/kg.

El análisis de la OCU también deja varias alertas para los consumidores. Entre ellas, la importancia de calentar los productos antes de su consumo, siguiendo las indicaciones del etiquetado, salvo en tres excepciones, entre las que se encuentra Mercadona.

