Confirmado por la OCU: estos son los mejores yogures griegos del supermercado

La OCU ha analizado los yogures griegos de los supermercados españoles y destaca algunos productos por su precio y calidad.

Adrián Parrondo

23 Febrero 2026 18:38 (hace 13 horas)

Confirmado por la OCU. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre un total de 12 yogures griegos naturales ha concluido que son productos de buena calidad nutricional, aunque su mayor contenido en grasa en comparación al yogur tradicional lleva a recomendar no abusar de su consumo.

A diferencia del yogur natural clásico, elaborado solo con leche y fermentos lácticos, el yogur griego natural incorpora nata en la receta, por lo que se eleva su contenido graso hasta el 10%. Por ello, tiene mayor aporte de calorías, con 85 kcal por cada 100 gramos en el tradicional y las 143 kcal por 100 gramos en el griego, un 68% más.

La OCU ha analizado los yogures griegos vendidos en supermercados españoles Envato Elements

A pesar de todo, los yogures griegos tienen una buena valoración en la Escala Saludable de la OCU, destacando por contenido en calcio (alrededor de 150 mg por cada 100 gramos), una cantidad similar o incluso algo superior al tradicional, así como por no contener aditivos. El azúcar solo proviene de la leche y tienen gran cantidad de proteínas, así como mejor digestión de la lactosa en personas con intolerancias.

Todos los productos que se han analizado cumplen los requisitos para ser considerados yogur, ya que tienen bacterias vivas en cantidad suficiente, un nivel adecuado de acidez y mantienen correcto aporte de calcio. No se han detectado deficiencias higiénicas, los etiquetados son completos y claros y las valoraciones en cata son buenas o, al menos, aceptables.

Estos son los mejores yogures griegos del supermercado, según la OCU

El estudio de la OCU destaca entre las referencias analizadas los yogures griegos Carrefour Extra (2,07 €/kg), Oikos de Danone (6,68 €/kg) y Alipende de Ahorramás (2,07 €/kg), en ese orden.

La OCU destaca que el mercado está dominado por marcas de distribución, que concentran alrededor del 70% de las ventas. Suelen apostar por formatos más grandes, de seis unidades mientras que las marcas de fabricante optan por envases de cuatro unidades, algo que influye en el precio final por kilo.

De media, los yogures griegos naturales de marca blanca cuestan 2,18 €/kg, frente a los 4,93 €/kg de las marcas de fabricante, más del doble. Aun así, las marcas de distribuidor mantienen una calidad sensorial adecuada, lo que refuerza su buena relación calidad-precio.

